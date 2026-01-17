Sport

Alexandru Mitriță, ales printre cei mai buni jucători din China în anul în care s-a retras de la națională. Mesajul postat de oltean

Alexandru Mitriță își vede evoluțiile din China răsplătite de către oficialii ligii asiatice, iar fotbalistul român a fost ales între cei mai buni 11 jucători ai campionatului.
Mihai Alecu
17.01.2026 | 20:01
Alexandru Mitriță, printre cei mai buni din China
Transferat de Universitatea Craiova la Zhejiang FC în vară, pentru 2 milioane de euro, Alexandru Mitriță și-a pus imediat amprenta asupra echipei și a avut evoluții remarcabile, care l-au propulsat între cei mai buni.

Alexandru Mitriță a fost ales în echipa anului 2025 din China

Jucătorul român a dezvăluit printr-un mesaj pe rețelele sociale că este ales să facă parte din cel mai bun prim 11 al anului 2025 din campionatul Chinei. De la transferul său la Zhejiang FC, în vară, atacantul român a bifat 16 meciuri, 8 goluri și 7 pase decisive, ceea ce înseamnă că a avut aproape o contribuție de gol la fiecare apariție.

Echipa la care evoluează Alexandru Mitriță a terminat sezonul pe locul 7, cu 42 de puncte, la distanță mare de liderul Shanghai Port, care a câștigat titlul cu 66 de puncte. De asemenea, un aspect important de menționat ar mai fi că fostul fotbalist de la Craiova este al doilea cel mai bine cotat din China, fiind evaluat la 4 milioane de euro, singurul care este peste el fiind Jeffinho, brazilianul care a evoluat în trecut la Olympique Lyon.

Mesajul lui Alexandru Mitriță după ce a fost ales între cei mai buni 11 jucători din campionatul Chinei

Alexandru Mitriță a ținut să le transmită un mesaj de mulțumire tuturor celor care l-au susținut, inclusiv familiei sale și colegilor de la echipa de club.

„Vreau să le mulțumesc sincer tuturor pentru tot sprijinul oferit! Din primul moment m-ați făcut să mă simt parte din această familie, iar acest lucru m-a ajutat să mă integrez atât de repede și să pot da tot ce am mai bun în sezonul care tocmai s-a încheiat. Sincer, nu mă așteptam ca într-o perioadă atât de scurtă de timp, după ce m-am alăturat echipei la jumătatea sezonului, să fiu inclus în cel mai bun prim 11 al Superligii Chineze. Această recunoaștere înseamnă pentru mine mai mult decât pot exprima în cuvinte.

Încrederea, încurajarea și susținerea pe care mi le arătați zi de zi sunt combustibilul meu. Mă motivează să merg mai departe, să muncesc mai mult și să-mi depășesc constant limitele. Pentru sezonul care urmează, obiectivul meu este clar: să dau tot ce am, să cresc și mai mult și să ajut echipa să își îndeplinească toate obiectivele, împreună. Vă mulțumesc pentru că ați crezut în mine. Acesta este doar începutul”, a scris Alexandru Mitriță pe Instagram.

Mitriță s-a retras de la echipa națională în 2025

Alexandru Mitriță a luat o decizie surprinzătoare în 2025, când a anunțat că se retrage de la echipa națională, asta chiar dacă vârsta sa nu este una foarte înaintată. Jucătorul oltean împlinește în februarie 31 de ani, dar se pare că a fost supărat pe puținele șanse primite și de asta a hotărât să nu mai vină la națională.

Anunțul retragerii i-a adus critici din partea mai multor foști internaționali, care nu au văzut cu ochi buni decizia luată de fotbalistul oltean. „N-aș vrea să intru în detalii sau într-o polemică pentru că nu e cazul, dar cred că am mai declarat-o în foarte multe rânduri că te retragi de la echipa națională atunci când nu te mai cheamă”, a spus Răzvan Raț.

Tags:
