Alexandru Mitriță, apariție șocantă la conferința de presă: de ce a venit cu ochiul vânăt în fața jurnaliștilor

Alex Mitriță l-a însoțit pe Costel Gâlcă la conferința de presă premergătoare partidei Universitatea Craiova – NK Maribor. Starul grupării din Bănie a rămas cu ochiul vânăt după derby-ul cu CFR Cluj din etapa trecută.

, scor 0-2, însă „alb-albaștrii” încă speră la calificarea în turul 3 Conference League. Costel Gâlcă le-a cerut fotbaliștilor din Bănie să fie agresivi și să își arate adevărata față în partida decisivă cu trupa din Slovenia.

Alex Mitriță nu a predat armele înaintea partidei decisive cu Maribor și anunță că este gata să dea totul pentru a întoarce soarta calificării. „Piticul atomic” a apărut în fața jurnaliștilor prezenți la conferința de presă cu ochiul vânăt, din cauza unui duel cu unul dintre fundașii de la CFR Cluj.

„Nu va fi un meci uşor, plecăm cu dezavantaj, dar fiecare trebuie să dea maximum, contează foarte mult să mergem mai departe, după 90 sau 120 de minute. Trebuie să intrăm cu atitudine, dar şi cu mintea limpede.

Jucăm acasă, cu publicul, avem şanse mari dacă marcăm repede, eu sunt convins că putem face un meci mare. 2-0 nu e un scor bun pentru noi, dar se zice că este şi cel mai periculos scor. Ne-am pregătit bine, avem alt moral după victoria de la Cluj.

Trebuie să fim o familie, toţi din tribune, să nu ne fluiere din minutul 15. În tur am făcut greşeli, sper să nu le mai facem acum. (n.r. – Încă se mai văd pe fața ta loviturile de la Cluj) E o lovitură, mi-a trecut”, a spus Alex Mitriță.

Absența de la EURO 2024 l-a afectat pe Alex Mitriță: „A durut foarte tare”

la EURO 2024, deși mijlocașul Universității Craiova a avut evoluții excelente în SuperLiga. „Piticul atomic” a vorbit despre modul în care l-a afectat decizia fostului selecționer.

„A durut foarte tare, am spus-o, deşi nu trebuie să discutăm acum trebuie echipa naţională. Îmi doream să fiu la naţională, am suferit pentru că nu am fost convocat. Nu am apelat la un mental coach, ci am apelat la un psiholog, este un lucru diferit.

Am făcut-o pentru că eram la limită şi trebuia să trec peste, să depăşesc această limită, acest moment şi eu zic că încet-încet o să trec peste”, a spus Alexandru Mitriță la conferința de presă.