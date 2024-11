Alexandru Mitriță, despre situația lui Gâlcă după Universitatea Craiova – Hermannstadt 3-1: „Mister știe ce are de făcut””

Fotbalistul oltenilor consideră că echipa avea nevoie de o victorie obținută pe teren propriu pentru a prinde mai multă încredere, ținând cont de perioada dificilă prin care a trecut recent.

Alexandru Mitriță, bucuros după victoria Universității Craiova cu Hermannstadt

Jucătorii , considerând că pot redresa echipa și să obțină rezultate bune în următoarele meciuri: „E importantă victoria!

ADVERTISEMENT

Aveam nevoie de victorie, venim după o perioadă foarte grea. Pentru mine cel mai liniștitor lucru e atunci când sunt în teren, în rest nu mai contează nimic.

Nu e vorba despre dezamăgire, mister știe ce are de făcut echipa, eu știu ce am de făcut. Vin după o perioadă grea, am avut o perioadă grea cu genunchiul, dar sunt bucuros că am revenit.

ADVERTISEMENT

Și cu FCSB am intrat greu, veneam după o zi jumătate de antrenament. Mi-am revenit ușor, ușor, sper să fiu la următoarele meciuri la capacitate maximă”.

„Campionatul e foarte strâns!”

„Mă bucur pentru Nicușor, mă bucur pentru oricine ar marca, m-aș fi bucurat să marcheze și Andrei Ivan și Ovi. Vin din atac și știu ce înseamnă să nu dai gol, dar suntem alături de ei și vor veni și golurile.

ADVERTISEMENT

Campionatul e foarte strâns, nu cred că a mai fost vreodată atât de strâns. Nu vrem să ne mai uităm în spate, am avut și acea serie neagră și nu vrem să o mai repetăm.

Accidentările au avut un rol important pentru parcursul nostru. Vă dați seama că e foarte greu. Se accidentează unii, apoi își revin alții, și tot așa. Ne-au lipsit Anzor, Screciu, Bancu, jucători de echipă națională. Când lipsesc 2-3 titulari, se simte în joc”, a .

ADVERTISEMENT

„Sunt multe nume de fotbaliști care au avut probleme, e greu să ai un grup omogen când ai periodic 2-3 jucători accidentați. Nu este ușor să ai accidentări.

Mă bucur mult că sunt din nou chemat la echipa națională, e o onoare pentru mine. Sper să obținem două victorii și merg cu încredere la echipa națională”, a mai spus Alex Mitriță.