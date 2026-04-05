Alexandru Mitriță, ca un pitbull în China. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a luat roșu după ce a tras un adversar de păr, iar apoi a sărit la arbitru

Alexandru Mitriță a ieșit din nou în evidență în China, însă grație unui moment care nu îi face cinste. Vezi pe Fanatik.ro cum a ajuns fostul jucător al Universității Craiova să vadă cartonașul roșu.
Mihai Dragomir
05.04.2026 | 12:43
Alexandru Mitriță (31 de ani) a comis-o la cel mai recent meci din campionatul Chinei. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Alexandru Mitriță (31 de ani) a ieșit din nou în evidență în campionatul Chinei, dar de data aceasta altfel decât obișnuia. Fostul jucător de la Universitatea Craiova a fost protagonistul unui moment din care a fost nevoit să părăsească terenul de joc. Vezi pe Fanatik.ro motivul stupid pentru care a încasat direct cartonașul roșu.

Alexandru Mitriță a văzut roșu direct în China

Etapa a 4-a din campionatul Chinei le-a adus celor de la Zhejiang Professional, unde este legitimat Mitriță, un meci pe teren propriu contra celor de la Chongqing Tonglianglon. Ospeții au câștigat grație lui Du Yuezheng, care a marcat unicul gol al partidei în minutul 72. Deși gazdele au încercat să revină în joc, eliminarea fotbalistului român a contat enorm.

Fostul jucător de la Universitatea Craiova, care își trecea în cont un gol și o pasă de gol în doar 22 de minute în prima etapă, a fost un car de nervi la acest meci. În minutul 87, acesta a tras un adversar de păr, provocându-i căderea. Michael Ngadeu, fostul jucător de la FC Botoșani, a intervenit pentru a aplana spiritele, încercând să îl calmeze inițial pe Mitriță.

Arbitrul a mers însă la monitorul VAR, pentru a vedea ce s-a întâmplat de fapt între cei doi jucători. Odată ce a revăzut faza, „centralul” a revenit la locul faptei și i-a acordat direct cartonașul roșu lui Mitriță, care a luat foc și a sărit imediat. El a fost cu greu oprit de proprii colegi, care l-au escortat în afara suprafeței de joc.

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au...
Digi24.ro
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”

Alexandru Mitriță, cerut din nou la echipa națională

Retras de la echipa naţională la 30 de ani în septembrie 2025, Alexandru Mitriță este văzut ca un posibil mare ajutor pentru prima reprezentativă în următoarele campanii de calificare la EURO 2028, respectiv CM 2030. Atât Vivi Răchită cât și Sabin Ilie consideră că talentatul fotbalist ar putea fi convins să revină sub „tricolor”.

FOTO O prezentatoare TV, în vacanță cu un bărbat cu 11 ani mai...
Digisport.ro
FOTO O prezentatoare TV, în vacanță cu un bărbat cu 11 ani mai tânăr: internetul ”a explodat”

„Mitriță s-a retras de la națională, era aur….”, a spus Vivi Răchită, completat la rândul său de Sabin Ilie: „Mitriță poate face diferența!”, într-o ediție recentă a emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

  • 26 de meciuri a strâns Alexandru Mitriță la echipa națională
  • 4 goluri a marcat fotbalistul sub „tricolor”

 

Turcii, în stare de șoc după ce au aflat că starea de sănătate...
Fanatik
Turcii, în stare de șoc după ce au aflat că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit: „Vești proaste”
Cine e și ce meserie are, de fapt, iubita lui Gabi Torje. Concurentul...
Fanatik
Cine e și ce meserie are, de fapt, iubita lui Gabi Torje. Concurentul de la Asia Express a dezvăluit totul
„Mircea Lucescu vrea să plece măreț!”. Dezvăluire tulburătoare după infarctul suferit de „Il...
Fanatik
„Mircea Lucescu vrea să plece măreț!”. Dezvăluire tulburătoare după infarctul suferit de „Il Luce”
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
