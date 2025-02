Alexandru Mitriță, cuvinte mari la adresa lui Mirel Rădoi după Unirea Slobozia – U Craiova 0-1: „Are calitate!”

în partida Unirea Slobozia – Universitatea Craiova (0-1). Aripa din flancul stâng al oltenilor are un motive în plus de a sărbători, pe lângă împlinirea vârstei de 30 de ani.

Alexandru Mitriță, mesaj de ziua sa după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Mitriță își va aminti cu siguranță, cu zâmbetul pe buze, de ziua în care ”a schimbat prefixul”. Echipa sa a câștigat al treilea meci consecutiv în campionat și a urcat cel puțin provizoriu pe primul loc în Superligă.

Sărbătoritul zilei și-a manifestat bucuria și l-a lăudat pe noul său antrenor, Mirel Rădoi. A afirmat despre fostul selecționer că a imprimat asupra oltenilor calitatea sa, motiv pentru care seria pozitivă a oltenilor i se datorează.

Alexandru Mitriță a spus, de asemenea, că se simte foarte bine pe terenul de joc la 30 de ani. A invocat cifrele pentru a-și susține afirmația. El este golgheterul ”leilor” și al doilea cel mai bun marcator din campionat cu 12 goluri după Louis Munteanu (14 reușite).

”Un meci greu, pe un teren foarte greu, foarte dur. Am ratat, important este că am câștigat și am ajuns pe primul loc chiar dacă este provizoriu. Suntem bucuroși că am ieșit sănătoși de pe acest teren.

(n.r.- despre impactul lui Mirel Rădoi) Cu siguranță se vede și pe teren și în afara lui că Mister are ceva experiență și calitate. Tot ce se întâmplă pe teren și în afară lui e datorită dânsului.

Mitriță: ”Trebuie să muncim la fiecare antrenament și să dăm totul”

(n.r.- despre cum se simte la 30 de ani) Cifrele vorbesc. Sunt bucuros că la această vârstă dau totul. Suntem departe de event. Trebuie să muncim la fiecare antrenament și să dăm totul. O să vină play-off-ul și acolo se va decide totul.

Sunt punctaje asemănătoare, echipe valoroase. În play-off sunt echipe valoroase, iar fiecare meci va fi de care pe care”, a declarat Alexandru Mitriță, la finalul confruntării , la .

Universitatea Craiova a ajuns la 45 de puncte și a urcat cel puțin provizoriu pe locul întâi din Superligă. Pentru a se menține pe această poziție, ”U” Cluj, CFR Cluj și FCSB nu trebuie să își câștige partidele din etapa a 26-a.