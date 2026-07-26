Sport

Alexandru Mitriță, decisiv în fața lui Nicolae Stanciu! CINCI goluri în „duelul românilor” din China. Video

Alexandru Mitriță și Nicușor Stanciu s-au înfruntat într-un „thriller” cu cinci goluri în China, iar fostul fotbalist al Universității Craiova a avut un rol decisiv. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Dragos Petrescu
26.07.2026 | 18:39
Alexandru Mitrita decisiv in fata lui Nicolae Stanciu CINCI goluri in duelul romanilor din China Video
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Alexandru Mitriță, decisiv în fața lui Nicușor Stanciu la „thriller”-ul cu 5 goluri din China // FOTO: colaj FANATIK
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Zhejiang Professional a câștigat pe teren propriu în fața celor de la Dalian Yingbo, scor 3-2, într-un duel al rundei cu numărul #20 din prima ligă a Chinei. Alexandru Mitriță și Nicușor Stanciu au fost titulari pentru echipele lor, iar fostul fotbalist al Universității Craiova a oferit pasa decisivă la cel de-al doilea gol marcat de gazde, contribuind astfel decisiv la câștigarea celor trei puncte.

Alexandru Mitriță, decisiv în fața lui Nicușor Stanciu la „thriller”-ul cu 5 goluri din China!

Prima repriză a duelului de la Huizhou a consemnat o singură modificare a tabelei, aceasta venind în minutul 37 și aparținându-i lui Yudong Wang, care le-a oferit gazdelor un avantaj minim la pauză. Actul secund a fost însă mult mai spectaculos, ambele echipe izbutind să puncteze de două ori.

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Primii care au lovit au fost tot cei de la Zhejiang, cu Alexandru Mitriță în rol de servant la reușita lui Marko Tolic, eveniment ce a avut loc în minutul 54 al întâlnirii. Fostul internațional român a intrat în posesia balonului în jumătatea adversă, a avansat cu mingea la picior depășindu-și un adversar, după care i-a pasat croatului la marginea careului, iar acesta nu a iertat.

Ulterior, oaspeții au restabilit egalitatea datorită golurilor marcate de Isnik Alimi (min. 56), respectiv Weijie Mao (min. 75), dar tot echipa lui Mitriță s-a impus în cele din urmă, grație brazilianului Felippe Cardoso, care a stabilit scorul final al partidei două minute mai târziu. Nicușor Stanciu a fost pe teren pe întreaga durată a meciului, în timp ce Mitriță a fost înlocuit în cel de-al treilea minut suplimentar.

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Mitriță a ajuns la 10 pase decisive în acest sezon! Stanciu rămâne la 6 goluri stagionale

Totuși, în urma rezultatului înregistrat duminică, tot Dalian Yingbo se află pe o poziție superioară în clasamentul din China. În momentul de față, echipa lui Nicușor Stanciu ocupă poziția a 4-a, cu 28 de puncte, în timp ce Zhejiang Professional a ajuns la borna cu numărul 24, clasându-se pe locul 7.

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Cât despre performanțele individuale ale românilor, lucrurile stau în felul următor: grație „assist”-ului oferit în etapa 20, Mitrita a ajuns la 10 pase decisive în actuala stagiune, împărțind poziția de lider la acest capitol cu Alexandru Ioniță II, fotbalistul lui Yunnan Yukun. Ba mai mult, cei doi au și același număr de goluri marcate, mai exact 4. De cealaltă parte, Nicușor Stanciu a reușit până acum să înscrie de 6 ori și să ofere 2 „assist”-uri în actuala campanie.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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