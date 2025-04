Alexandru Mitriță, dezamăgit după remiza cu FCSB: „Este frustrant la ultima fază să ai bară, să știi că ai victoria în mână”

Universitatea Craiova rămâne fără victorie în partidele cu FCSB din actualul sezon al Superligii. După 1-1 și 0-1 în sezonul regulat, . Alexandru Mitriță a reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat Alexandru Mitriță după Universitatea Craiova – FCSB 0-0

Universitatea Craiova a avut ocaziile mai importante în , dar nu a reușit să se impună și rămâne pe locul 3, la trei puncte în urma „roș-albaștrilor”. Cea mai mare oportunitate a partidei a venit chiar la ultima fază, când Târnovanu a respins un șut al lui Mitriță până la Carlos Mora, iar costaricanul a trimis în bară din apropiere.

La final, Alexandru Mitriță a vorbit despre ratarea coechipierului său. „Am făcut un joc bun, am avut posesia mingii, după ce am pierdut mingea am recuperat-o. Din păcate, n-am mai trăit ce am trăit la Rapid (n.r. Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1 după un gol marcat în prelungiri chiar de Mitriță), era un gol muncit, o victorie muncită.

Din păcate, atât am putut, felicitări băieților, am avut o atitudine bună în această seară și eu zic că meritam cele trei puncte. Nu e vorba de meciul trecut cu FCSB, ci de meciurile contra CFR-ului, ce am făcut greșit. Dacă aveam jocul din această seară, cu siguranță nu pierdeam cele două meciuri, dar eu zic că a fost o lecție pentru noi.

Am făcut un pressing bun, am stat bine în teren, le-am închis spațiile. Când am pierdut mingea, am recuperat-o foarte repede, am jucat în față, acesta a fost jocul. Este frustrant la ultima fază să ai bară, să știi că ai victoria în mână” a afirmat golgheterul Craiovei pentru .

„Greșelile din ultimele meciuri au fost un semnal pentru noi”

Meciul cu FCSB este al treilea la rând în care Universitatea Craiova nu se impune. În precedentele două partide, oltenii au fost învinși de CFR Cluj atât în sferturile Cupei României Betano, 1-1 și 5-3 la penalty-uri, cât și în play-off-ul Superligii, scor 2-0.

„Este un punct care ne dă încredere, jocul ne dă încredere, trebuie să continuăm pe același drum. S-a văzut în această seară că greșelile din ultimele meciuri au fost un semnal pentru noi, au fost două săptămâni foarte grele. Suntem bucuroși pentru atitudine, pentru determinare, e un punct de unde putem construi” a adăugat Alexandru Mitriță. În următoarea etapă a play-off-ului, Universitatea Craiova va juca pe terenul lui Dinamo, luni, 21 martie, de la ora 21:00.