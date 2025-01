Alexandru Mitriță, dezamăgit după Universitatea Craiova – Dinamo: „Nu vreau să fiu arogant, dar trebuia să se termine 4-1 sau 5-1 pentru noi”

, în etapa 22 din Superligă. Alexandru Mitriță a înscris golul formației gazdă, dar a și irosit ocazii importante în partea secundă, iar la final s-a declarat dezamăgit de rezultat.

Ce a spus Alexandru Mitriță după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1

„Alb-albaștrii” au marcat primii, în minutul 36, prin Alexandru Mitriță, care a transformat un penalty obținut tot de el după un fault comis de Kennedy Boateng. Fundașul togolez s-a revanșat în repriza secundă și a marcat golul egalizator cu o lovitură de cap.

Până la final, ocaziile mai importante au aparținut Universității, însă cu mai multe intervenții excelente, două chiar în fața lui Mitriță.

La final, vedeta Craiovei a afirmat că echipa sa trebuia să învingă la scor în această seară: „La pauză trebuia să fie 3-0 pentru noi, dar nu am marcat, iar în a doua repriză am avut două ocazii imense prin mine și Jovo (n.r. Lukic). Dacă nu dai gol când ești singurul cu portarul… Supărarea e mare, dar la pauză dacă intram cu un avantaj de trei goluri, cred că era un scor corect.

Nu știu ce s-a întâmplat, n-a vrut să intre, vă dați seama că ne dorim să marcăm, fiecare jucător își dorește să marcheze, dar nu a intrat. Sperăm ca la meciul următor să intre. Am făcut un joc bun, sunt două echipe care se bat la campionat, dar trebuia să marcăm mai multe goluri în această seară.

Nu s-a întâmplat nimic după pauză, am spus că trebuie să intrăm atenți, a fost o minge a lui Maldo (n.r. Denil Maldonado), trebuia să o degajeze foarte ușor în aut, dar a degajat-o în corner, iar după aceea a venit golul lor. Dar, după aceea am avut ocazii, ne-am creat ocazii să marcăm, dar nu am marcat și s-a terminat 1-1, nu vreau să fiu arogant, dar trebuia să se termine 4-1 sau 5-1 pentru noi”

Reușita din această seară a fost cea de-a noua pentru Mitriță în actualul sezon, acesta oferind și patru pase decisive.

„Ne așteptăm la un meci greu contra celor de la Rapid”

După această remiză, gruparea antrenată de Costel Gâlcă a ajuns la 36 de puncte și a egalat-o pe CFR Cluj, dar a urcat deasupra ardelenilor în clasament, pe locul patru, datorită golaverajului superior. Distanța până la liderul Universitatea Cluj este de patru puncte, iar în următoarea rundă oltenii au un nou meci complicat, pe terenul Rapidului.

Alexandru Mitriță a vorbit despre lupta pentru titlu din Superligă: „Avem nevoie de puncte, trebuia să acumulăm și în această seară, pot să spun că am pierdut două puncte. Trebuie să facem puncte, sunt echipe puternice, contracandidate la titlu și trebuie să câștigăm aceste puncte. Ne așteptăm la un meci greu contra celor de la Rapid, sper să nu mai ratăm atâtea ocazii”.