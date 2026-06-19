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Alexandru Mitriță, eliminare dramatică în Cupa Chinei. Cum s-a descurcat fotbalistul român. Video

Alexandru Mitriță a făcut din nou show în China, dar a suferit o eliminare dramatică în Cupă. Prestația românului a fost în zadar. Ce s-a întâmplat în meciul dintre Shaanxi Union și Zhejiang.
Mihai Dragomir
19.06.2026 | 17:14
Alexandru Mitrita eliminare dramatica in Cupa Chinei Cum sa descurcat fotbalistul roman Video
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Alexandru Mitriță, prestație de geniu, dar eliminat cu echipa lui din Cupa Chinei.
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Alex Mitriță (31 de ani) își continuă meciurile spectaculoase în China. Din păcate pentru fotbalistul român, vineri, 19 iunie, a suferit o eliminare dramatică din Cupă. Deși a dat pasă de gol și a marcat la loviturile de departajare, efortul său a fost zadarnic în cele din urmă contra celor de la Shaanxi Union.

Alexandru Mitriță a părăsit cu Zhejiang Cupa Chinei

Alexandru Mitriță rupe plasele în China. Talentatul fotbalist român a avut un nou meci în care a ieșit la rampă, dar în ciuda eforturilor sale, Zhejiang a pierdut la loviturile de departajare cu Shaanxi Union, în Cupă. Scorul în timpul regulamentar a fost 1-1, însă totul putea decurge altfel. Fotbalistul român a avut un gol anulat în minutul 50 după ce a reluat o minge în poartă din poziție de offside.

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Tot Mitriță s-a aflat în centrul atenției și la golul egalizator al echipei sale, venit în minutul 87 prin reușita lui Wei Wu. Românul a centrat perfect din corner, balonul a ajuns în careul mic, de unde, în urma mai multor încercări, echipa sa a marcat și a trimis meciul în prelungiri.

Partida a fost decisă abia după loviturile de departajare, unde Alexandru Mitriță a transformat primul pentru echipa sa. Totuși, Shaanxi Union s-a impus în cele din urmă cu scorul de 5-4, eliminând astfel Zhejiang din Cupa Chinei.

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Mario Felgueiras, despre o posibilă revenire a lui Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova

Alexandru Mitriță a plecat de la Universitatea Craiova, a doua oară, în vara anului trecut, semnând în China. Oltenii au realizat eventul în sezonul recent încheiat, iar contractul fotbalistului de 31 de ani cu Zhejiang este scadent în luna decembrie a acestui an. Recent, au apărut zvonuri că ar putea reveni în Bănie.

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Conducerea campioanei României a negat acest scenariu, subliniind forma bună pe care Mitriță o traversează la clubul actual. „Mă bucur foarte mult că a făcut performanță și în China și sincer nu cred că își dorește să revină acum la Craiova”, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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