Alexandru Mitriță, eliminare dramatică în Cupa Chinei. Cum s-a descurcat fotbalistul român. Video

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Alex Mitriță (31 de ani) își continuă meciurile spectaculoase în China. Din păcate pentru fotbalistul român, vineri, 19 iunie, a suferit o eliminare dramatică din Cupă. Deși a dat pasă de gol și a marcat la loviturile de departajare, efortul său a fost zadarnic în cele din urmă contra celor de la Shaanxi Union.

Alexandru Mitriță a părăsit cu Zhejiang Cupa Chinei

. Talentatul fotbalist român a avut un nou meci în care a ieșit la rampă, dar în ciuda eforturilor sale, Zhejiang a pierdut la loviturile de departajare cu Shaanxi Union, în Cupă. Scorul în timpul regulamentar a fost 1-1, însă totul putea decurge altfel. Fotbalistul român a avut un gol anulat în minutul 50 după ce a reluat o minge în poartă din poziție de offside.

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Cancelled goal, Mitrita⛔️ — TheFootballZone (@football_t69515)

Tot Mitriță s-a aflat în centrul atenției și la golul egalizator al echipei sale, venit în minutul 87 prin reușita lui Wei Wu. Românul a centrat perfect din corner, balonul a ajuns în careul mic, de unde, în urma mai multor încercări, echipa sa a marcat și a trimis meciul în prelungiri.

Goal Zhejiang, Assist from corner, Alexandru Mitrita — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

Partida a fost decisă abia după loviturile de departajare, unde Alexandru Mitriță a transformat primul pentru echipa sa. Totuși, Shaanxi Union s-a impus în cele din urmă cu scorul de 5-4, eliminând astfel Zhejiang din Cupa Chinei.

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Gol, Alexandru Mitrita-penalty — Footballshow@goalsport (@gabisafta)

Mario Felgueiras, despre o posibilă revenire a lui Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova

Alexandru Mitriță a plecat de la Universitatea Craiova, a doua oară, în vara anului trecut, semnând în China. Oltenii au realizat eventul în sezonul recent încheiat, iar contractul fotbalistului de 31 de ani cu Zhejiang este scadent în luna decembrie a acestui an. Recent, au apărut zvonuri că ar putea reveni în Bănie.

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, subliniind forma bună pe care Mitriță o traversează la clubul actual. „Mă bucur foarte mult că a făcut performanță și în China și sincer nu cred că își dorește să revină acum la Craiova”, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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