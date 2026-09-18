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Alexandru Mitriță (31 de ani) continuă să strălucească în China. Fotbalistul lui Zhejiang FC a marcat un gol minunat în partida din etapa a 22-a din Super League. Fostul star al Universității Craiova a luat mingea de la centrul terenului, și-a driblat toți adversarii și a finalizat în stilul lui Lionel Messi (39 de ani).

Spectacolul a continuat, atât pentru Zhejiang FC, cât și pentru Alexandru Mitriță. Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a dat și a 12-a sa pasă de gol în campionatul Chinei. A făcut-o în minutul 80, când Fang Hao a înscris golul de 4-0 al duelului cu Wuhan Three Towns. Grație acestui succes, echipa lui Mitriță face 31 de puncte și se instalează pe locul 9 în China.

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Alexandru Mitrita’s assist — TheFootballZone (@football_t69515)

Alex Mitriță, gol „Messianic” în China

Alexandru Mitriță a fost titular în partida Zhejiang FC – Wuhan Three Towns, din etapa a 22-a a campionatului chinez. La finalul primei reprize, tabela de marcaj arăta deja 2-0 pentru echipa românului. Golul 2 i-a aparținut chiar lui Mitriță, care a punctat în minutul 14, după o acțiune personală de toată frumusețea.

a pornit cu mingea la picior din terenul lui și nu s-a oprit până nu a marcat cu un șut năprasnic. Faza a semănat cu golurile care l-au făcut celebru pe marele Lionel Messi. Grație acestui gol, Alexandru Mitriță a ajuns la cota 10 în actuala stagiune din campionatul Chinei.

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mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani traversează o perioadă excelentă, având în vedere că a reușit și 11 assist-uri în cele 21 de meciuri jucate în Super League pentru Zhejiang FC. Primul gol al lui ZJ FC în duelul cu Wuhan Three Towns a fost marcat de Marco Tolic, în minutul 2.

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Super goal, Alexandru “Messi”Mitriță — TheFootballZone (@football_t69515)

Mitriță nu se mai întoarce la echipa națională. Ce a discutat cu Gică Hagi

Retras de la echipa națională în mandatul regretatului Mircea Lucescu, Alexandru Mitriță nu a fost înduplecat să revină nici măcar după instalarea lui Gică Hagi în funcția de selecționer. „Regele” a transmis după ce a fost numit la prima reprezentativă că „Piticul” e istorie pentru „tricolori”. „Am dat telefoane la anumiți jucători. În special la cei din străinătate. A luat această decizie și nu o pot comenta eu. E decizia lui, a luat această decizie. El poate da cel mai bun răspuns. El a zis singur că nu mai vrea să vină, a fost cu doi antrenori.

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Când spui nu la echipa națională, ce poți să mai spui? Dacă el a ajuns la concluzia asta cu Mircea Lucescu… Nu avem ce să mai spunem”, a spus Gică Hagi, la o conferință de presă.