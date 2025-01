Alexandru Mitriță îi liniștește pe fanii Universității Craiova înaintea derby-ului cu Dinamo: „Totul va fi bine!”

Universitatea Craiova începe anul 2025 cu un derby de tradiție împotriva lui Dinamo, iar meciul este unul foarte important și din punct de vedere al clasamentului, cele două formații fiind despărțite de un singur punct în acest moment. Alexandru Mitriță a prefațat duelul contra „câinilor”.

Alexandru Mitriță: „Dinamo este o echipă bună, dar nu mă voi concentra pe adversar”

, ocupă locul 4 în Superligă, cu 35 de puncte și urmează să o întâlnească pe Dinamo, grupare care are un punct în plus și se află pe poziția a treia.

Meciul dintre cele două grupări se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”, iar vedeta „alb-albaștrilor”, Alexandru Mitriță, a avut cuvinte de laudă pentru dinamoviști înaintea partidei.

„Ca puncte forte, Dinamo are un atac bun, un joc de posesie. Dacă ne vom face jocul nostru, atunci totul va fi bine. Noi suntem sută la sută pregătiți. Dinamo este o echipă bună, dar nu mă voi concentra pe adversar, ci pe mine și echipa mea. Simt că echipa este într-un moment bun și asta este cel mai important. E un meci special pentru noi, pentru că știm istoria meciurilor noastre cu Dinamo, cu Rapid sau FCSB.

Dar pentru noi toate meciurile sunt importante, pentru că trebuie să adunăm puncte. Urmează o perioadă grea și trebuie să adunăm puncte” a afirmat fotbalistul de 29 de ani. .

De-a lungul timpului, Mitriță a evoluat de 12 ori împotriva lui Dinamo, iar șapte partide au fost câștigate de echipele sale, Universitatea Craiova și Viitorul Constanța (actuala Farul). Acesta a marcat de două ori contra „câinilor”, într-o victorie cu 3-0 a Craiovei în 2018, și a oferit cinci pase decisive.

Î , deși a încheiat partida cu doi oameni în minus după cartonașele roșii încasate de Maxime Sivis și Josue Homawoo.

Look nou pentru Alexandru Mitriță

, iar postările soției sale din această perioadă au dezvăluit noul look al fotbalistului, care a ales să se vopsească blond.

„(n.r. – Ai apărut cu un nou look, este look-ul de campion?) Da. Am avut performanțe cu acest look. Mă simt bine. Cu vârsta devin din ce în ce mai puternic. Sunt bine din punct de vedere fizic” a declarat Mitriță.

Alexandru Mitriță a revenit la Universitatea Craiova în 2023, după patru ani în care a evoluat în străinătate, la New York City FC, Al Ahli, PAOK Salonic și Al Raed.