Alexandru Mitriță împlinește 30 de ani în ziua în care joacă în Unirea Slobozia – Universitatea Craiova. Care au fost momentele ce i-au marcat cariera

Din păcate, Mitriță nu a ajuns în cariera sa la echipe atât de mari precum nivelul talentului său. De-a lungul vieții sportive, mai multe evenimente importante i-au conturat drumul fotbalistic, iar în această zi festivă vom parcurge câteva dintre momentele speciale din cariera „Magicianului din Bănie”.

Trei decenii de talent pur pentru Alex Mitriță

Atacantul oltenilor a schimbat prefixul în această zi de 8 februarie a anului 2025. În acest moment, Alex Mitriță se află poate în cea mai bună formă a vieții sale și are ca obiectiv să aducă la Craiova titlul de campioană a României.

Un campionat pentru Universitatea Craiova ar da „foc” Olteniei, iar Mitriță și-a asumat obiectivul de a călăuzi echipa lui Mihai Rotaru spre mărețul obiectiv.

Ultima dată când Craiova a câștigat campionatul în România, „piticul atomic” nu era încă născut. În 1991, Universitatea cucerea trofeul de campioană, pentru ultima oară, cu Sorin Cârțu pe banca tehnică și jucători precum Emil Săndoi, Eugen Neagoe, Florin Prunea sau Gică Craioveanu, în teren.

Destinul fotbalistic al lui Mitriță putea urma un alt traseu

Alex Mitriță a avut șansa de a evolua într-un campionat puternic încă de la o vârsta foarte fragedă. Gică Craioiveanu a dezvăluit că pe vremea când avea doar 14 ani a fost chemat în Spania, la Villarreal, pentru probe.

Ibericii au decis în cele din urmă să nu îl păstreze, principalele motive fiind înălțimea și aportul defensiv deficitar: „Pe Mitriță l-am dus la 14 ani la Villarreal. Unchiul lui, Dorin, a fost coleg cu mine la Craiova. Era la Craiova atunci. Villarreal a vrut să-l oprească. Mi-au spus absolut tot și n-au greșit cu nimic. «Jucător foarte bun, numai că e foarte mic și nu va crește foarte mult. E foarte talentat, are piciorul drept foarte bun, driblează bine, dă bine la poartă». Negativ a fost că nu face faza defensivă. Singurul lucru negativ pe care l-au spus”, mărturisește Gică Craioveanu în .

Mihai Rotaru l-a adus pe Mitriță la Craiova după câțiva ani de la acest eveniment. Patronul oltenilor a plătit 700.000 de euro pentru a-l transfera pe atacant de la Pescara, iar Alex Mitriță l-a răsplătit dând un randament imediat.

După două sezoane la Craiova, „perla” din Cetatea Băniei a fost cumpărat de New York City pentru suma de 8 milioane de euro.

Alex Mitriță putea fi în roșu și albastru

În sezonul 2013/2014, FCSB era ultima echipă românească care avea să evolueze într-o grupa de Liga Campionilor chiar și până în zilele noastre. Sunt aproape 12 ani de când nicio echipă din SuperLiga României nu a mai atins performanța celei mai înalte scene fotbalistice.

Pe lângă meciurile de UEFA Champions League, echipa patronată de Gigi Becali era obligată să susțină meciuri în Youth League (n.r. – Competiție între juniorii echipelor angrenate în Liga Campionilor). Neavând suficiente resurse, Becali a fost nevoit să împrumute mai mulți jucători de la Gică Hagi, printre care se afla și Mitriță, care avea doar 18 ani.

FCSB avea opțiunea de a-l cumpăra pe cel ce avea să devină un star în Bănie, însă Gigi Becali nu l-a „mirosit” și Alex Mitriță s-a întors la Viitorul Contanța (n.r. – Actuala Farul Constanța).

„Mitriță a venit alt fotbalist decât cel care a plecat. A venit parcă mult mai puternic, chiar lider. Când a plecat, era jucător bun, avea cifre, dar acum pare alt jucător. Când mă gândesc că l-am avut în curte este incredibil. Noi l-am avut 6 luni pe Mitriță când era mic, la echipa de Youth League. La fiecare jucător luat împrumut de la Viitorul aveam clauză de cumpărare modică. Era mic, avea 18 ani. Nouă ne plăcuse foarte mult.

Țin minte că am vorbit cu el și i-am spus că va juca titular în Cupa României, cu Avântul Bârsana. Cred că pe stadionul din Berceni am jucat. I-am zis: ‘Hai, mă, piticule, ia-i la mână ca să-l impresionezi pe Gigi’. Gigi nu îl știa, nu se uita la Youth League. La Youth League a jucat foarte bine”, a spus Mihai Stoica despre Alex Mitriță, conform Orange Sport.

Mitriță a ales să joace cu Bancu în loc să joace cu Messi

Din 2019 până în 2023, Alex Mitriță a fost înregistrat la New York City, din Statele Unite ale Americii. În cei 4 ani petrecuți la formația americană, Alex Mitriță a evoluat într-un sezon și jumătate în MLS, iar restul contractului a fost împrumutat la diferite echipe din zona Golfului, dar și Grecia.

În 4 ani de contract cu New York City, Mitriță a mai jucat pentru echipe precum Al Ahli, Al-Raed și PAOK, sub comanda lui Răzvan Lucescu. În timpul aventurii sale americane, „piticul atomic” . „Țin minte că am avut un meci foarte bun. Am jucat foarte bine și am dat și gol. După meci și antrenorul m-a prezentat (n.r. – lui Guardiola) într-un mod foarte frumos și am fost foarte încântat”, spunea Alex Mitriță într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

Ofertat de mai multe echipe la finalul contractului, Alex Mitriță a ales cu inima și a venit la Universitatea Craiova, deși avea ofertă de la Inter Miami, acolo unde ar fi putut să evolueze alături de Lionel Messi. „Au fost oferte. Și de la această echipă, dar am spus că am venit cu sufletul acasă. Am vise la Craiova și eu sper să le realizez. Am luat-o ca pe o provocare și sper să o duc până la capăt”, a mărturisit Mitriță în același interviu.

Cariera sub „tricolor” a lui Alex Mitriță

Alex Mitriță și-a făcut debutul la echipa națională a României pe 24 martie 2018, sub comanda lui Cosmin Contra, într-un meci amical cu Israel, meci în care a reușit să-i paseze decisiv lui Țucudean la golul de 2-1 și au întors soarta partidei, după ce Israelul deschisese scorul în minutul 60.

Alături de Cosmin Contra selecționer, Alex Mitriță a avut evoluții remarcabile în tricoul naționalei. Un meci de referință pentru el este partida cu Norvegia din preliminariile Campionatului European din 2020, care s-a susținut în 2021 din cauza pandemiei de COVID-19.

În acel meci, Alex Mitriță a fost „MVP” și a deschis scorul pentru România, însă „tricolorii” au fost egalați în prelungiri printr-un gol marcat de Alexander Sorloth.

„O echipă cu o talie foarte mare, extrem de agresivă și cu jucători care evoluează în campionate puternice, dar nu au fost mai buni ca noi”, spunea Mitriță despre naționala Norvegiei, imediat după meciul disputat, într-un interviu pentru FANATIK.

Alex Mitriță, renegat de Edi Iordănescu, readus în lumina reflectoarelor de Mircea Lucescu

Mitriță a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al slecțiilor la echipa națională a României. În mandatul pe care l-a avut, Edward Iordănescu a ales să nu se bazeze pe calitățile atacantului Craiovei din diferite motive.

Deși nu a pariticipat la parcursul de vis al „tricolorilor” la EURO 2024, Alex Mitriță a fost readus în lot odată cu venirea lui Mircea Lucescu. La SUPERGALA FANATIK, „piticul atomic” a dezvăluit că momentul în care a marcat golul de 3-1 în poarta Lituaniei, la București, a fost unul dintre cele mai frumoase momente ale anului trecut:

„(n.r. – întrebat dacă a fost o descătușare momentul în care a sărit să-l îmbrățișeze pe Mircea Lucescu, după golul marcat contra Lituaniei) Da, cu siguranță a fost un moment pentru mine, îmi doream să fiu din nou la echipa națională, dânsul mi-a întins această mână și trebuia să-l răsplătesc”, a declarat Mitriță în dialog cu jurnalistul Marian Popovici.

Alex Mitriță se ghidează în cariera sa după un sfat primit de la Ilie Balaci. „Magicianul” din Bănie și-a tatuat cuvintele legendei Craiovei pe ceafă

„(n.r. Îți amintești mereu sfatul pe care ți l-a dat Ilie Balaci?) Tot timpul! Și când am fost la mormânt la dânsul. Mereu când intru pe teren am această imagine a tatuajului, la ce a spus dânsul și mereu port cu mine acea amintire”, spunea Alex Mitriță într-un interviu marca FANATIK.

și pe care superstarul Craiovei și l-a gravat pe piele pentru a nu-l uita niciodata, este „Distrează-te pe teren”. „(n.r. – L-ai simțit vreodată aproape pe teren?) De foarte multe ori. Eu intru cu acest gând în teren, să mă distrez în modul bun al cuvântului, nu să iau fotbalul la mișto. Acest lucru pentru mine este important”, a adăugat Mitriță.

Ultima dorință a lui Alex Mitriță înainte „să-și agațe ghetele în cui”

Deși mai are câțiva ani buni de jucat, Alex Mitriță are Unul dintre ele, după cum își imagienază toată lumea, este să câștige un titlu de campion alături de Universitatea Craiova, iar sub comanda lui Mirel Rădoi, echipa din Bănie pare foarte potentă să realizeze acest lucru.

Al doilea său obiectiv este legat de naționala României. Mitriță își dorește să participe alături de România la Campionatul Mondial din 2026 ce va avea loc în Statele Unite și Mexic. În drumul lor spre America, „tricolorii” vor întâlni Austria, Bosnia, Cipru și San Marino.

„Calificarea la Campionatul Mondial și titlul cu Universitatea Craiova ar însemna un vis împlinit pentru mine, după pot să zic că pot să mă las de fotbal”, a declarat Mitriță la începutul anului 2025.

Astăzi, Alex împlinește 30 de ani și sperăm să-l putem vedea în continuare jucând pentru încă o perioadă. Ne dorim să-l vedem ajuns din nou în America, însă nu în MLS, ci cu naționala României, la turneul final al Campionatului Mondial 2026. La mulți ani, Alex Mitriță!