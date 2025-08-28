Sport

Alexandru Mitriță, în al nouălea cer după calificarea Universității Craiova în Conference League: „Am avut emoții mari, nu mai știam cine e lângă mine”

Alexandru Mitriță a fost prezent la Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir. Ce a declarat mijlocașul la finalul partidei.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
29.08.2025 | 00:42
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Alex Mitriță, prima reacție după Universitatea Craiova -Istanbul Bașakșehir. Sursă foto: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova s-a calificat după 34 de ani în cupele europene. Alexandru Mitriță a oferit primele reacții după triumful în fața lui Istanbul Bașakșehir din play-off-ul de calificare UEFA Conference League.

La scurt timp după triumful în fața lui Istanbul Bașakșehir, Alexandru Mitriță s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că Universitatea Craiova a revenit într-o grupă principală din cupele europene. Fostul jucător al oltenilor a mărturisit că o duce foarte bine în China, asta în contextul în care a ieșit „Jucătorul Lunii Iulie”.

„Suntem fericiți cu toții, sunt fericit pentru Mister pentru ce a făcut cu această echipă, cum a organizat-o, mă bucur pentru nașul meu. I-am felicitat, bucurie mare pentru că de mult timp echipa nu s-a mai calificat. Știu stilul lui de joc și aveam așteptări mari. Am avut emoții mari, nu mai știam cine era lângă mine.

Îmi merge foarte bine, m-am adaptat foarte bine, echipa m-a primit foarte bine și s-a văzut pe teren, că am rezultate. Da, cu siguranță, de ce nu? Îmi doresc să vin la echipa națională, o să vedem zilele viitoare”, a declarat Alexandru Mitriță.

Universitatea Craiova, calificare în „Faza Ligii” UEFA Conference League

Pentru a ajunge în „Faza Ligii” UEFA Conference League, Universitatea Craiova a trebuit să treacă de FK Sarajevo, Spartak Trnava și Istanbul Bașahșehir. Performanța oltenilor este una admirabilă, aceștia revenind în grupele unei cupe europene după 34 de ani distanță.

Tragerea la sorți pentru „Faza Ligii” va avea loc mâine, 29 august, iar elevii lui Mirel Rădoi au asigurate cel puțin alte 6 meciuri în cupele europene. Totodată, Universitatea Craiova o duce bine și în SuperLiga, oltenii fiind lideri după primele 7 etape.

Alexandru Mitriță, prima reacție după Universitatea Craiova - Istanbul Bașakșehir

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
