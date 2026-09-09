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Alexandru Mitriță (31 de ani) a intrat în atenția unei echipe importante din Europa. Refuzată de FCSB, acolo de unde a vrut să îl ia pe David Miculescu, Omonia Nicosia s-a reorientat și vrea să îl aducă pe „Piticul Atomic” de la Zhejiang FC.

Omonia Nicosia e interesată de serviciile lui Alexandru Mitriță

informație dezvăluită în exclusivitat de FANATIK, iar acum vrea să mai ia un fotbalist român. Campioana Ciprului l-a dorit pe David Miculescu, cel mai în formă jucător de la FCSB, dar

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scrie că Omonia Nicosia s-a reorientat și îl vrea pe Alex Mitriță, care mai are contract cu Zhejiang FC până în decembrie 2026. „Alexandru Mitriţă în centrul atenţiei”, anunță ciprioții.

„Numele lui Alexandru Mitriţă a ajuns în discuţie pentru înlocuirea lui Tasos Hadjigiovanis, după ce negocierile pentru achiziţionarea compatriotului său, David Miculescu, nu par să progreseze în acest moment. Extrema în vârstă de 31 de ani are o experiență semnificativă, jucând anterior pentru echipa italiană Pescara și în campionatul Statelor Unite, MLS, pentru New York City FC.

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În același timp, Mitriță este cunoscut publicului din Cipru și Grecia de la perioada petrecută la PAOK, în sezonul 2021-22, acolo unde a evoluat atât în competiții interne, cât și europene. Soluţia Mitriţă este analizată, alături de alte opţiuni care au fost propuse, nefiind încă nimic definitiv”, au mai transmis ciprioţii.

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De ce nu a plecat Miculescu în Cipru

Mihai Stoica a explicat de ce David Miculescu nu a plecat în țara din „Insula Afroditei”. „Miculescu costă mult. Omonia Nicosia vinde cu 3 milioane de euro, nu are cum să dea atât. Nu a dat, vinde cu 3 milioane. Cumpără cu 1 milion sau 1,5 milioane de euro, dar rar. Acum au cumpărat un jucător cu 1,5 milioane de euro. Ciprioții nu cumpără, dau salarii bune, dar nu cumpără. Este o prostie monumentală. Singura corespondență cu Omonia a fost când au întrebat de statutul lui Tănase”, a declarat Meme Stoica la Prima Sport.