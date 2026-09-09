Sport

Alexandru Mitriță, aproape de revenirea în Europa! Echipa campioană îl vrea pe internaționalul român

Plecat din Europa în urmă cu un an, când U Craiova l-a transferat în China, la Zhejiang FC, Alexandru Mitriță are șansa să se întoarcă. Echipa care s-a lovit de refuzul FCSB-ului îl dorește
Cristian Măciucă
09.09.2026 | 15:30
Alexandru Mitrita aproape de revenirea in Europa Echipa campioana il vrea pe internationalul roman
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Alexandru Mitriță, aproape de o revenire în Europa. Răsturnare de situație după refuzul FCSB-ului. FOTO: sportpictures.eu
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Alexandru Mitriță (31 de ani) a intrat în atenția unei echipe importante din Europa. Refuzată de FCSB, acolo de unde a vrut să îl ia pe David Miculescu, Omonia Nicosia s-a reorientat și vrea să îl aducă pe „Piticul Atomic” de la Zhejiang FC.

Omonia Nicosia e interesată de serviciile lui Alexandru Mitriță

Omonia Nicosia l-a achiziționat în această vară pe Florin Tănase, informație dezvăluită în exclusivitat de FANATIK, iar acum vrea să mai ia un fotbalist român. Campioana Ciprului l-a dorit pe David Miculescu, cel mai în formă jucător de la FCSB, dar s-a lovit de prețul mare al noului căpitan al roș-albaștrilor.

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Presa din Cipru scrie că Omonia Nicosia s-a reorientat și îl vrea pe Alex Mitriță, care mai are contract cu Zhejiang FC până în decembrie 2026. „Alexandru Mitriţă în centrul atenţiei”, anunță ciprioții.

„Numele lui Alexandru Mitriţă a ajuns în discuţie pentru înlocuirea lui Tasos Hadjigiovanis, după ce negocierile pentru achiziţionarea compatriotului său, David Miculescu, nu par să progreseze în acest moment. Extrema în vârstă de 31 de ani are o experiență semnificativă, jucând anterior pentru echipa italiană Pescara și în campionatul Statelor Unite, MLS, pentru New York City FC.

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În același timp, Mitriță este cunoscut publicului din Cipru și Grecia de la perioada petrecută la PAOK, în sezonul 2021-22, acolo unde a evoluat atât în competiții interne, cât și europene. Soluţia Mitriţă este analizată, alături de alte opţiuni care au fost propuse, nefiind încă nimic definitiv”, au mai transmis ciprioţii.

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De ce nu a plecat Miculescu în Cipru

Mihai Stoica a explicat de ce David Miculescu nu a plecat în țara din „Insula Afroditei”. „Miculescu costă mult. Omonia Nicosia vinde cu 3 milioane de euro, nu are cum să dea atât. Nu a dat, vinde cu 3 milioane. Cumpără cu 1 milion sau 1,5 milioane de euro, dar rar. Acum au cumpărat un jucător cu 1,5 milioane de euro. Ciprioții nu cumpără, dau salarii bune, dar nu cumpără. Este o prostie monumentală. Singura corespondență cu Omonia a fost când au întrebat de statutul lui Tănase”, a declarat Meme Stoica la Prima Sport.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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