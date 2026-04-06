Alexandru Mitriță își face mea culpa după scandalul din China: „Mi-am pierdut cumpătul!”

La o zi după ieșirea nervoasă care i-a adus cartonașul roșu și critici dure la finele meciului dintre Zhejiang Professional și Chongqing Tonglianglon, Alexandru Mitriță a reacționat public. Fostul fotbalist al Universității Craiova și-a cerut scuze printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care admite că a greșit și că și-a pierdut controlul în momentele tensionate din finalul partidei din campionatul Chinei.

Alex Mitriță, mesaj de regret după ce a tras de păr un adversar în China

La aproximativ 24 de ore de la incidentul controversat, Mitriță a transmis un mesaj amplu în care își asumă responsabilitatea pentru comportamentul avut pe teren. Românul recunoaște că a fost copleșit de emoții și că reacția sa nu reflectă valorile pe care le promovează în mod normal.

„Îmi cer cele mai sincere scuze pentru comportamentul meu din meciul de aseară. Copleșit de emoții, mi-am pierdut cumpătul și nu am reușit să mă controlez. Regret profund modul în care am gestionat situația și impactul negativ pe care l-a avut asupra echipei. Îmi cer, de asemenea, scuze tuturor fanilor care ne-au susținut mereu. Acesta nu este felul în care mă comport în mod normal și contravine spiritului de fair-play pe care îl datorez colegilor mei și acestui sport.

Îmi asum întreaga responsabilitate și voi respecta întotdeauna standardele profesionale și disciplina din teren cerute de jocul de fotbal. Deși acest incident este profund regretabil, îl voi considera o lecție pentru dezvoltarea mea personală. Am învățat din această greșeală. Vă mulțumesc tuturor pentru criticile și observațiile voastre. Ne vedem pe teren“, a scris Alexandru Mitriță, pe pagina sa de Instagram.

Cum a văzut Alexandru Mitriță roșu direct în China

Etapa a 4-a din campionatul Chinei le-a adus celor de la Zhejiang Professional, unde este legitimat Mitriță, un meci pe teren propriu contra celor de la Chongqing Tonglianglon. Ospeții au câștigat grație lui Du Yuezheng, care a marcat unicul gol al partidei în minutul 72. Deși gazdele au încercat să revină în joc, eliminarea fotbalistului român a contat enorm.

Fostul jucător de la Universitatea Craiova, care își trecea în cont un gol și o pasă de gol în doar 22 de minute în prima etapă, . În minutul 87, acesta a tras un adversar de păr, provocându-i căderea. Michael Ngadeu, fostul jucător de la FC Botoșani, a intervenit pentru a aplana spiritele, încercând să îl calmeze inițial pe Mitriță.

Arbitrul a mers însă la monitorul VAR, pentru a vedea ce s-a întâmplat de fapt între cei doi jucători. Odată ce a revăzut faza, „centralul” a revenit la locul faptei și i-a acordat direct cartonașul roșu lui Mitriță, care a luat foc și a sărit imediat. El a fost cu greu de oprit de proprii colegi, care l-au escortat în afara suprafeței de joc.

Alexandru Mitriță, cerut din nou la echipa națională

Alexandru Mitriță este văzut ca un posibil mare ajutor pentru prima reprezentativă în următoarele campanii de calificare la EURO 2028, respectiv CM 2030. Atât Vivi Răchită cât și Sabin Ilie consideră că talentatul fotbalist ar putea fi convins să revină sub „tricolor”.

„Mitriță s-a retras de la națională, era aur….”, a spus Vivi Răchită, completat la rândul său de Sabin Ilie: „Mitriță poate face diferența!”, într-o ediție recentă a emisiunii FANATIK SUPERLIGA.