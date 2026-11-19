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Lansarea jocului GTA VI a stârnit un interes uriaș în întreaga lume, iar printre cei care au intrat deja în atmosfera mult așteptatului joc video se numără și Alexandru Mitriță. Fotbalistul a fost surprins într-o transmisiune LIVE pe TikTok, pe contul lui Alexandru Raicea (29 de ani), fostul său coleg de la Universitatea Craiova, actualmente jucător la ACS Filiași.

Alex Mitriță, în fața jocului GTA VI. Fotbalistul, LIVE pe TikTok

Alexandru Mitriță a apărut în LIVE alături de Alexandru Raicea în studioul acestuia și au început să deslușească tainele noului joc lansat de Rockstar Games. Apariția jucătorului cu 26 de meciuri și 4 goluri în naționala României nu a trecut neobservată în rândul urmăritorilor.

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Aceștia l-au recunoscut rapid, chiar dacă le-a venit greu să creadă că fotbalistul celor de la Zhejiang FC este în direct și se joacă GTA: „Este Mitriță?”, „Chiar este Mitriță?”. Alți fani i-au cerut mijlocașului să se întoarcă în SuperLiga: „Hai la FCSB, Mitriță!”, „Frate, spune când te întorci acasă (n.r. – la Craiova)!”.

. Într-una dintre capturile realizate în timpul LIVE-ului erau afișați 726 de spectatori conectați simultan, semn că apariția lui Mitriță a putut fi urmărită de un public numeros.

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Astfel, fotbalistul a putut fi văzut într-o ipostază diferită de cea cu care și-a obișnuit suporterii, departe de terenul de fotbal și de atmosfera competițiilor oficiale. De această dată, atracția principală a fost celebrul joc video, a cărui lansare a fost așteptată de milioane de pasionați din întreaga lume.

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Potrivit estimărilor realizate de compania specializată Sensor Tower, , iar cheltuielile totale ale cumpărătorilor s-ar ridica la 1,65 miliarde de dolari.

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Cifrele se referă doar la comenzile digitale de pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S și sunt calculate după scăderea retururilor.