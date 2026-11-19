Lansarea jocului GTA VI a stârnit un interes uriaș în întreaga lume, iar printre cei care au intrat deja în atmosfera mult așteptatului joc video se numără și Alexandru Mitriță. Fotbalistul a fost surprins într-o transmisiune LIVE pe TikTok, pe contul lui Alexandru Raicea (29 de ani), fostul său coleg de la Universitatea Craiova, actualmente jucător la ACS Filiași.
Alexandru Mitriță a apărut în LIVE alături de Alexandru Raicea în studioul acestuia și au început să deslușească tainele noului joc lansat de Rockstar Games. Apariția jucătorului cu 26 de meciuri și 4 goluri în naționala României nu a trecut neobservată în rândul urmăritorilor.
Aceștia l-au recunoscut rapid, chiar dacă le-a venit greu să creadă că fotbalistul celor de la Zhejiang FC este în direct și se joacă GTA: „Este Mitriță?”, „Chiar este Mitriță?”. Alți fani i-au cerut mijlocașului să se întoarcă în SuperLiga: „Hai la FCSB, Mitriță!”, „Frate, spune când te întorci acasă (n.r. – la Craiova)!”.
Interesul pentru transmisiune a fost unul ridicat. Într-una dintre capturile realizate în timpul LIVE-ului erau afișați 726 de spectatori conectați simultan, semn că apariția lui Mitriță a putut fi urmărită de un public numeros.
Astfel, fotbalistul a putut fi văzut într-o ipostază diferită de cea cu care și-a obișnuit suporterii, departe de terenul de fotbal și de atmosfera competițiilor oficiale. De această dată, atracția principală a fost celebrul joc video, a cărui lansare a fost așteptată de milioane de pasionați din întreaga lume.
Potrivit estimărilor realizate de compania specializată Sensor Tower, GTA 6 ar fi ajuns la aproximativ 17,07 milioane de copii digitale precomandate, iar cheltuielile totale ale cumpărătorilor s-ar ridica la 1,65 miliarde de dolari.
Cifrele se referă doar la comenzile digitale de pe PlayStation 5 și Xbox Series X/S și sunt calculate după scăderea retururilor.