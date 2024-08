Alexandru Mitriță, ofertă de ultimă oră! Mihai Rotaru a dezvăluit unde ar putea ajunge starul Universității Craiova: „E un contract foarte bun, e pe 3 ani”

Alexandru Mitirță a adus victoria oltenilor cu două goluri marcate (2-1 scor final), dar tot el îi poate întrista pe fanii echipei. Patronul Mihai Rotaru a anunțat că jucătorul de 29 de ani este aproape de o plecare în această vară.

Pleacă Mitriță de la Universitatea Craiova? Mihai Rotaru: „E un contract foarte bun, e pe 3 ani”

Alexandru Mitriță a fost „inima și sufletul” echipei din Bănie în acest start de sezon. Fotbalistul oltenilor a contribuit la rezultatele bune obținute în noua stagiune, dar acum este aproape de un transfer.

„În mandatul precedentului selecționer n-a avut nicio șansă. N-a avut nicio șansă Mitriță și asta e realitatea. Și acum, cu siguranță, are mai multe șanse. Dumneavoastră nu știți ce a fost acolo, au fost mai multe lucruri.

Mitriță trebuie felicitat că în seara asta a jucat și acum are propunere de contract din străinătate, dar nu pleacă. Am avut o înțelegere în acest sens și dacă cifrele vor fi bune pentru el și pentru club, vom sta la masă și vom lua o decizie. Are contract pe 3 ani din zona Golfului, un contract foarte bun”, a declarat Mihai Rotaru la

Jucătorul îi asigura pe fani că nu va pleca: „Sunt aici, încerc să-mi fac treaba cât mai bine!”

Etapa trecută, Universitatea Craiova remiza acasă cu Petrolul Ploiești, după un meci în care oltenii nu au avut nici măcar un șut pe poartă.

„Cu siguranță nu a fost ultimul meu meci la Universitatea Craiova. Sunt aici, încerc să-mi fac treaba cât mai bine aici. Nu discutăm asta. Când va fi o ofertă clară, vom discuta”, a spus Alex Mitriță, despre eventuala sa plecare din Bănie, după remiza din etapa a 4-a cu Petrolul.

„Oricine poate să plece și oricine poate rămâne!”. Rotaru anunța curățenia după eliminarea din Coference League

Universitatea Craiova nu a avut noroc nici în acest sezon în ceea ce privește cupele europene. Oltenii au fost eliminați din preliminariile Conference League de către Maribor (4-3 scor final).

„Oricine poate să plece și oricine poate rămâne. Sunt jucători de care ne vom mai despărți până la finalul anului și sperăm să vină 1-2 jucători până la finalul perioadei de transferuri.

Nu putem să spunem că, momentan, cine va pleca. Am avut o convenție să stea până în momentul în care clubul va intra în discuții serioase pentru un transfer.

Nu a fost vorba să stea și să plece imediat după grupele europene. A fost această rugăminte, să stea și să ne ajute. S-a văzut asta aseară, când putea să fie decisiv”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.