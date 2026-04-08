Moartea lui Mircea Lucescu a stârnit un val de emoție în fotbalul românesc, iar mesajele de rămas-bun au curs din toate direcțiile. Printre cei care au reacționat imediat s-a numărat și Alexandru Mitriță, fost internațional român și jucător emblematic pentru Universitatea Craiova, care a transmis un omagiu personal pentru antrenorul ce i-a marcat parcursul la echipa națională.

Alexandru Mitriță, mesaj emoționant după dispariția lui „nea Mircea”

La scurt timp după anunțul decesului, , a publicat pe rețelele sociale deja „celebra“ fotografie în care îl îmbrățișează pe Mircea Lucescu, imagine însoțită de un mesaj simplu, dar încărcat de emoție: „Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să vă odihnească în pace!”.

Durerea pierderii a fost resimțită și în vestiarul Universității Craiova, acolo unde mai mulți jucători au ținut să își exprime respectul pentru legenda fotbalului românesc.

Ștefan Baiaram a postat, la rândul său, o fotografie cu Mircea Lucescu, alături de mesajul: „Mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine! Odihnă veșnică!”. De asemenea, fundașul Adrian Rus a distribuit postarea echipei naționale, însoțită de mesajul: „Drum lin, nea Mircea”.

Lista celor care au transmis mesaje sau au repostat imagini în memoria fostului antrenor este una lungă: Alexandru Crețu, David Barbu, Vasile Mogoș, Mihnea Rădulescu, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu și portarul Laurențiu Popescu s-au numărat printre cei care au marcat momentul prin gesturi simbolice în mediul online.

Chiar și jucătorii care nu au avut ocazia să lucreze direct cu Mircea Lucescu, precum Assad Al-Hamlawi și Anzor Mekvabișhvili, au ales să își arate respectul, redistribuind imaginea acestuia, în semn de apreciere pentru contribuția uriașă adusă fotbalului.

Diego Simeone, cuvinte uluitoare la moartea lui Mircea Lucescu

Antrenorul argentinian, Diego Simeone, a jucat sub comanda lui Mircea Lucescu timp de un sezon la Pisa, în chiar primul său an în care a venit în Europa. .

”Am o amintire extraordinară cu el, vreau să transmit condoleanțe familiei. Era în anii ’90-’91, când am început să fac primii pași, la 20 de ani. Mă lua să mănânc la el acasă, mă proteja pentru că eram doar un puști. Am cu adevărat o mare amintire a omului și, evident, a antrenorului, cu cifre care vorbesc de la sine. O persoană umilă și cu un suflet mare”, a declarat Simeone pentru .

Pirlo nu a uitat de Mircea Lucescu! Mesaj emoționant al „magicianului” italian

Andrea Pirlo este unul dintre cei mai rafinați mijlocași ai ultimelor decenii, însă nu toată lumea știe că cel care l-a debutat la Brescia, pe când era doar un puști de 16 ani, este nimeni altul decât Mircea Lucescu. Cel mai titrat antrenor român l-a mai avut sub comandă și în scurta perioadă de la Inter Milano. Fostul fotbalist italian a transmis un mesaj impresionant pentru Mircea Lucescu:

„Mulțumesc pentru tot, Mister. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. M-ai crescut ca pe un fiu și mi-ai dat șansa să mă compar cu alții atunci când eram foarte tânăr. M-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui. Nu voi înceta niciodată să îți mulțumesc. Să ai un drum lin, Mister. Mulțumesc, Mircea”, a scris Andrea Pirlo pe rețelele de socializare.

Hakan Calhanoglu, mesaj de adio după decesul lui Mircea Lucescu

Fotbalistul lui Inter Milano, Hakan Calhanoglu, a fost marcat de moartea legendarului antrenor Mircea Lucescu. Internaționalul turc și-a luat adio de la Lucescu cu un filmuleț postat pe Instagram în care cei doi se îmbrățișează la finalul meciului din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

”Nu ai fost doar un antrenor, ci și un caracter minunat. Ai muncit din greu pentru mine. Îmi voi aminti mereu de tine cu respect și recunoștință. Dumnezeu să te odihnească în pace, mentorul meu”, a fost mesajul jucătorului lui Cristi Chivu.

Reacția lui Gică Hagi la moartea lui Mircea Lucescu

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gică Hagi i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu, poate cel mai mare antrenor român din istorie.

”Astăzi ne-a părăsit una din cele mai mari legende ale fotbalului românesc, o personalitate a fotbalului mondial care ne-a făcut mândri în fiecare moment al vieții sale. Mi-a dat încredere la început de drum și mi-a deschis calea către marea performanță.

Mi-a fost mai mult decât antrenor, mi-a fost mentor, profesor, un om care a crezut în mine și o parte importantă din ceea ce am devenit în fotbal i se datorează. Mulțumesc pentru tot, nea Mircea! Mereu în inima mea! Condoleanțe familiei”, a scris Hagi, pe contul de Facebook.