Alexandru Mitriță, prestație fabuloasă și gol decisiv în minutul 90+4 din Rapid – Universitatea Craiova 1-2. Ce a zis la final starul oltenilor. Video

Fotbalistul oltenilor a reușit să ia pe cont propriu o acțiune și să șuteze de la marginea careului, mingea lovind pământul, ceea ce l-a derutat pe Marian Aioani, care nu a putut să intervină.

Gol superb marcat de Alexandru Mitriță în Rapid – Universitatea Craiova

Golul superb marcat de a fost extrem de important pentru olteni, pentru că a fost golul victoriei echipei în Giulești.

ADVERTISEMENT

Imediat după gol, colegii săi și staff-ul lui Mirel Rădoi l-au ridicat pe Alexandru Mitriță, ca pe un adevărat erou, el primind și cartonașul galben pentru că și-a scos tricoul de bucurie.

În urma victoriei, Universitatea Craiova trece momentan pe primul loc în clasament, cu 32 de puncte acumulate, însă CFR Cluj și FCSB, principalele contracandidate la titlu, au un meci mai puțin jucat.

ADVERTISEMENT

„Am crezut până la capăt în victorie!”

meciului despre faza golului, dar și despre cât de importantă este victoria obținută de echipă pentru lupta la titlu: „O victorie meritată! Am făcut un joc foarte bun, dar am primit acel gol.

Am crezut până la capăt că putem marca și am reușit să marcăm. După acel autogol, e un sentiment unic când marchezi în ultimele minute, am luat trei puncte pe un teren foarte greu.

ADVERTISEMENT

Pentru asta muncim la fiecare antrenament, pentru asta dăm totul pe teren. Ne dorim să dominăm adversarul, indiferent că jucăm acasă sau dacă jucăm în deplasare.

ADVERTISEMENT

„Cu tot respectul pentru cine a fost înainte, dar se vede mâna antrenorului. Cum a fost mister ca fotbalist este la fel ca antrenor și ne dă un imbold mereu înaintea meciurilor.

La națională, cu România, au fost la fel peste 30.000 de copii și tot așa am marcat. M-am gândit înainte că ar fi frumos să marchez acum când sunt din nou copii în tribune!”, a mai spus Alexandru Mitriță.