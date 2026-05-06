Mitriță, de la agonie la extaz în derby-ul românilor din China: penalty ratat și assist la golul victoriei din minutul 90+7! Video

Alexandru Mitriță, revenire fabuloasă după suspendarea de 4 etape! Mijlocașul a ratat un penalty și a oferit o pasă decisivă în derby-ul jucătorilor români ce evoluează în China.
Iulian Stoica
06.05.2026 | 17:05
Alex Mitriță (31 de ani) este jucătorul vedetă de la Zhejiang Professional. Fotbalistul român nu a făcut parte din lotul echipei sale în ultimele patru etape din campionat, în urma unei suspendări. El și-a ispășit suspendarea după cartonașul roșu primit în urma unei trageri de păr, iar acel meci s-a încheiat cu scorul de 0-1 în fața celor de la Chongqing Tonglianglong.

UPDATE: Alex Mitriță, decisiv în Yunnan Yukun – Zhejiang Professional 1-2

Alexandru Mitriță s-a revanșat în finalul partidei dintre Yunnan Yukun și Zhejiang Professional. Mijlocașul român a oferit o centrare excelentă în minutul 90+7, iar colegul său Gao Di a trimis cu capul imparabil din fața porții. Deși a ratat un penalty în prima repriză, Mitriță s-a revanșat și a contribuit decisiv la victoria obținută în fața „rivalilor” Burcă și Ioniță.

Alexandru Mitriță, revenire cu ghinion după suspendarea de 4 etape

La o lună distanță, mijlocașul s-a aflat din nou pe teren, însă nu a fost inspirat la finalizare. Mai exact, acesta a fost introdus încă din primul minut în partida dintre Yunnan Yukun și Zhejiang Professional. De menționat este faptul că la gazde evoluează Alexandru Ioniță și Andrei Burcă, astfel că acest duel capătă denumirea de „derby-ul românilor din China”.

Revenind la Alexandru Mitriță, echipa sa a beneficiat de un penalty în minutele de prelungiri ale primei reprize, la scorul de 1-0 pentru Yunnan Yukun. Faultul din care s-a dictat lovitura de la 11 metri a fost comis de conaționalul Andrei Burcă, arbitrul arătând punctul cu var după ce a fost chemat să revadă faza.

Cum Alex Mitriță este cel mai valoros jucător de la Zhejiang Professional, acesta și-a asumat responsabilitatea executării penalty-ului. Din nefericire pentru român, execuția sa de la 11 metri a lovit bara, astfel că mingea nu a intrat în poartă. Cel mai probabil, lipsa minutelor și-a spus cuvântul în momentul șutului. Oaspeții au mai beneficiat de încă o lovitură de pedeapsă, în minutul 59, iar de această dată Marko Tolic l-a învins pe portarul lui Yunnan Yukun, Mitriță nemaifiind desemnat să execute.

Revine Mitriță la națională cu Hagi selecționer?

Alexandru Mitriță a încetat să mai vină la echipa națională la scurt timp după transferul în China. Mijlocașul a fost nemulțumit de faptul că Mircea Lucescu nu i-a oferit mai multe minute, astfel că a cerut să nu mai fie convocat, invocând și distanța mare față de România. Cum Gică Hagi a fost instalat în rolul de selecționer, lumea se întreabă dacă Mitriță va reveni la lot.

Gică Hagi a comentat o posibilă revenire a lui Mitriță la echipa națională: „Cele patru componente sunt foarte importante pentru mine. Trebuie să fii un jucător bun mental, tehnic, tactic și fizic. Trebuie să fii la anumiți parametri. Când vorbim despre echipa națională, cred eu că nu poți să ai mai puțin din ele.

Dacă nu ești bine pe partea fizică, trebuie să suplinești prin atitudine, așa cum a făcut-o Mihăilă cu Austria. Jucătorul român are tehnică, dar trebuie să fie mult mai disciplinat tactic. Aceea va fi munca noastră, a mea. De-asta sunt angajat aici, pentru a face acest lucru. Sper să se vadă. Momentan nu am luat nicio decizie. Este unul dintre copiii pe care i-am crescut”, a declarat Gică Hagi.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
