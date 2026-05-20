Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Alexandru Mitriţă, revenire spectaculoasă la Craiova?! Prima reacţie oficială a clubului: „Ne bucurăm foarte mult pentru el”. Câţi jucători monitorizează oltenii

Marius Felgueiras, directorul sportiv de la Universitatea Craiova, a vorbit despre posibila revenire a lui Alexandru Mitriță, dar și despre fotbaliștii cu care vrea să întărească lotul pentru Champions League
Cristian Măciucă
20.05.2026 | 22:30
Alexandru Mitriță (31 de ani) este așteptat cu brațele deschise la Universitatea Craiova. Marius Felgueias (39 de ani), directorul sportiv, a vorbit despre posibilitatea ca „Piticul” să se întoarcă în Bănie, dar și despre campania de achiziții pe care oltenii o vor face în această vară.

Mario Felgueiras, despre o posibilă revenire a lui Alexandru Mitriță la Universitatea Craiova

Alexandru Mitriță mai are contract până în decembrie cu Zhejiang FC, astfel că deja au apărut zvonuri conform cărora mijlocașul s-ar putea întoarce în Bănie, mai ales acum, când echipa a câștigat titlul, și va juca în preliminariile Ligii Campionilor. „Piticul” s-a transferat în China în vara trecută atunci când Zheijang l-a luat din Bănie cu 2.000.000 de euro. „Nu știu nimic despre Mitriță. Mă bucur foarte mult că a făcut performanță și în China și sincer nu cred că își dorește să revină acum la Craiova”, a declarat Marios Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Totul despre campania de transferuri a Universității Craiova

Mario Felgueiras a povestit de lux de amănunte cum a fost construit actualul lot al Universității Craiova și a dezvăluit câți jucători monitorizează oltenii pentru sezonul următor, mai ales că vor juca în preliminariile UEFA Champions League. „Avem câteva procese de recruitment. Facem analiză. Normal, antrenorul participă, dar jucătorii sunt aduși de club. Că dacă antrenorul pleacă, jucătorii rămân la club. E ceva ce s-a discutat de când am venit aici.

Clubul trebuie să ia jucătorii care îi convin clubului, nu antrenorului. Antrenorul când vine la club trebuie să înțeleagă și care e filozofia clubului și atunci e o greșeală dacă luăm un antrenor care nu știe ce să facă cu jucătorii pe care îi are la dispoziție.

Poate aici greșim, când aducem jucători ca vrea antrenorul. Apoi antrenorul pleacă, vine un antrenor nou și îi dă afară că nu sunt pe stilul lui. Nu, noi trebuie să aducem jucători care să fie pe filozofia clubului și apoi să alegem un antrenor care să fie potrivit pentru acest proces. Antrenorul face parte din acest proces când clubul propune 3-4 jucători. Antrenorul decide și el. 

(n.r. – Lista e lungă de scouting?) Avem trei oameni, dar și mai multe platforme cu care urmărim jucători. (n.r. 40-50 de jucători urmăriți?) Pe săptămână! Minim. Mai mult de 100 de jucători sunt monitorizați, dar e o bază foarte mare. Sunt jucători foarte interesați. Dar acum suntem fericiți cu ce lot avem. Noi trebuie să fim pregătiți dacă pleacă cineva”,a adăugat directorul sportiv de la U Craiova.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
