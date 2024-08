Alexandru Mitriță, trup și suflet pentru Universitatea Craiova. Declarații de dragoste pentru Oltenia, după 1-1 cu Rapid: „Vreau ca numele meu să rămână înrămat undeva”

Meciul vedetă din etapa a 8-a din Superliga României s-a încheiat la egalitate. Partida de pe Ion Oblemenco a fost un adevărat derby. Ambele echipe au ratat ocazii imense.

Universitatea Craiova – Rapid 1-1

Oltenii rămân sus în clasament după acest rezultat. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a arătat bine în întâlnirea cu giuleștenii, însă de multe ori Mitriță și Elvir Koljić au părut neispirați în fața porții.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, Alexandru Mitriță, vedeta Universității Craiova, a declarat că echipa sa ar fi meritat victoria, întrucât au avut foarte multe șanse de a marca.

„Rapid este o echipă de tradiție, cu jucători foarte buni. Ne doream victoria. Nu vreau să mă gândesc departe. Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Vor urma partide grele cu adversari foarte buni.

ADVERTISEMENT

Am avut un joc foarte bun de posesie. Am finalizat jocul. Am câștigat duelurile. Am avut și două ocazii. Nu am putut marca. Asta este. Nu este tocmai plăcut să ai o ocazie de a marca și, la faza următoare, să iei gol. Nu putem să dăm timpul înapoi.

E o bucurie imensă. Asta e tot ce îmi doream. Am avut un sezon foarte bun. Sunt bucuros că pot să îmbrac tricoul echipei naționale. Sper să fiu într-o formă bună”, a spus Alexandru Mitriță după remiza de pe Ion Oblemenco.

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță: „Vreau ca numele meu să rămână înrămat undeva”

Atacantul a vorbit și despre oferta pe care a primit-o din zona Golfului. Alex Mitriță a explicat de ce a ales să rămână la Universitatea Craiova. Fotbalistul își dorește să rămână în istoria clubului ca un jucător care a dat totul pentru culorile clubului.

„A fost o ofertă. Erau bani mulți. Am venit cu un singur gând la Craiova. Știu foarte bine ce înseamnă această echipă pentru mine. Vreau să le ofer totul suporterilor.

ADVERTISEMENT

Vreau ca numele meu să rămână înrămat undeva, nu să se vorbească că am plecat la arabi pentru bani. Sunt tot aici. Vreau să lupt pentru a câștiga titlul”, a mai spus Alex Mitriță.

După acest rezultat, Universitatea Craiova trece temporar pe locul 1 în Superliga României, însă U Cluj i-ar putea lua locul. După pauza internațională, oltenii se vor duela cu Poli Iași în deplasare.