Musi a comentat eliminarea lui Bancu din Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „Dacă a fost chemat arbitrul la VAR…”. Cum a reacționat Pop după remiza de pe „Ion Oblemenco”

. „Câinii” au deschis scorul în prima repriză, prin Alexandru Musi, însă oaspeții au întors mai apoi rezultatul. Situația s-a schimbat în partea secundă, după , iar Dinamo a profitat și a egalat în minutul 90 prin Alexandru Pop.

Alexandru Musi a vorbit despre eliminarea lui Nicușor Bancu

În minutul 17 al partidei, Stipe Perica a trimis o lovitură de cap periculoasă spre poarta Craiovei, care a izbit bara, iar Alexandru Musi a fost la locul potrivit în careu și a marcat primul gol al meciului. La final, internaționalul de tineret a vorbit despre remiza din Bănie, dar și despre eliminarea lui Nicușor Bancu.

„A fost un meci bun pentru noi, am jucat bine și am reușit să obținem un punct pe final. Prima repriză a fost echilibrată, dar a doua ne-a aparținut. Nu am văzut exact ce a fost la Bancu, la intrarea lui, dar dacă a fost chemat arbitrul la VAR și a schimbat decizia, ce mai e de comentat? Despre scandalul de pe tunel nu pot spune multe, deja eram în vestiar, am auzit că se ceartă și se împing pe tunel”, a afirmat Alexandru Musi pentru FANATIK.

Alexandru Pop, eroul lui Dinamo pe finalul meciului de la Craiova

Alexandru Pop a fost cel care a restabilit egalitatea, în minutul 90 al partidei de la Craiova. Lansat de Danny Armstrong, atacantul a tras mai întâi în portarul Isenko, însă apoi mingea a revenit la el cu o doză de noroc, iar de această dată, Pop a profitat și a marcat. A fost al doilea gol înscris de atacant în acest sezon, după cel din partida cu U Cluj, când a adus victoria lui Dinamo spre final.

„Un meci foarte greu, era de așteptat. Sperăm că spectacolul a fost pe măsură. Ne bucurăm că am scos un punct. După acel cartonaș roșu a fost un imbold de energie pentru noi. Am avut câteva ocazii bune pe final. E bine că a intrat un gol și am plecat neînvinși. Fanii m-au felicitat, erau fericiți că n-am pierdut.

Mă bucur că i-am făcut fericiți. Punctele se adună și poate acest punct va face diferența într-o anumită situație. Important e să adunăm puncte. Mă simt din ce în ce mai bine. În liniștea asta pot să performez la cel mai înalt nivel”, a afirmat Alexandru Pop la finalul partidei, conform .