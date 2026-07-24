Sport

Alexandru Musi ar fi vrut ca Dinamo – Universitatea Craiova să se joace pe alt stadion: „E un teren mai bun acolo!”

Alex Musi a prefaţat derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova. Atacantul "câinilor" a dezvăluit că ar fi preferat ca meciul să se joace pe un alt stadion decât Arcul de Triumf.
Marian Popovici
24.07.2026 | 13:45
Alexandru Musi ar fi vrut ca Dinamo Universitatea Craiova sa se joace pe alt stadion E un teren mai bun acolo
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Alexandru Musi ar fi vrut ca Dinamo - Universitatea Craiova să se joace pe alt stadion: "E un teren mai bun acolo!". Sursa: sportpictures.eu
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Dinamo – Universitatea Craiova este capul de afiş al etapei a doua din SuperLiga. Confruntarea se va disputa pe Arcul de Triumf şi este programată sâmbătă seara, de la ora 20:30. „Câinii” speră să câştige primele puncte din acest sezon, după înfrângerea surpriză cu Petrolul, scor 0-1.

Alexandru Musi ştie cum poate Dinamo să învingă Universitatea Craiova: „Să profităm de orice greşeală”

Alex Musi a prefaţat confruntarea împotriva campioanei en-titre şi spune că jucătorii lui Dinamo trebuie să profite de greşelile adversarilor, mai ales că întâlnesc cea mai bună echipă. Atacantul nu crede că meciurile din trei în trei zile ale Craiovei vor fi un impediment, ci vede asta ca un avantaj:

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„O să fie un meci dificil, cu o echipă bună. Nu trebuie să ne gândim la asta, trebuie să ne gândim la ce avem de făcut, să jucăm fotbal şi să o băgăm în poartă. Au jucători de calitate, închid bine spaţiile şi trebuie să profităm de orice greşeală a lor.

Dacă marcăm repede, altfel va fi meciul. Dacă vom mai rata, va fi dificil. Şi în sezonul trecut ratam în primele minute şi meciul se încheia cu o înfrângere. Nu ne-am îndeplinit obiectivul anul trecut, sperăm să fie diferit în acest an. 

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Mă simt bine ca atacant, încerc să mă adaptez unde mă bagă mister. Îmi plăcea să joc din trei în trei zile, ai tonus. Te ajută să creşti ca fotbalist, ca echipă. Au două echipe puternice, pot să se bată şi în campionat şi în Europa”, a spus Musi la conferinţa de presă.

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Atacantul preferă Arena Naţional: „E un teren mai bun acolo şi îmi aduce noroc”

Deşi Arcul de Triumf este un stadion pe care Dinamo se simte foarte bine, Alex Musi este de altă părere. Atacantul ar fi vrut derby-ul pe Arena Naţională, despre care spune că e un stadion care îi poartă noroc:

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„Sincer, prefer Arena Naţională. Este un teren mai bun acolo şi îmi aduce noroc. Îi aşteptăm pe fani într-un număr cât mai mare. În vestiar se simte atmosfera de derby, au venit jucători, trebuie să îi băgăm în această atmosferă. Am vorbit cu spaniolii care au venit acum şi le-am spus. Au văzut şi ei pe net atmosfera.

Am auzit despre Blay. Condoleanţe familiei. Nu prea l-am prins jucând, dar am auzit că a fost o legendă pentru Dinamo. Presiunea este foarte mare. Sperăm să aibă fanii răbdare, este un nou început, o nouă tactică. Avem mare nevoie de ei”, a spus Musi.

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Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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