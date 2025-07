Alexandru Musi, dezvăluiri emoționante despre copilărie și părinți: „Când nu se descurcau financiar, tot trăgeau de ei ca să-mi pună pe masă să mănânc”

Alexandru Musi a făcut dezvăluiri emoționante despre perioada petrecută de el alături de părinți în Spania, acolo unde a început fotbalul, ajungând la un moment dat chiar la juniorii celor de la Valencia.

Alexandru Musi, dezvăluiri emoționante despre începuturile sale în fotbal și despre părinți: „Când nu se descurcau foarte bine financiar, trăgeau de ei să-mi pună pe masă să mănânc”

Fotbalistul adus de Dinamo în această vară de la FCSB, care chiar , a povestit că au existat anumite clipe în care familia sa a fost nevoită să facă anumite sacrificii destul de mari de ordin material pentru ca el să își poată continua acest drum ales încă de când era mic.

De asemenea, jucătorul în vârstă de 21 de ani a mărturisit cu această ocazie și că cel mai delicat moment din cariera lui de până acum s-a produs pe vremea când avea doar 13 ani și a aflat chiar înaintea unui meci de juniori că bunicul său a încetat din viață.

„A fost o copilărie foarte bună. Am făcut școala și fotbalul acolo. Am început la un club cam de la sat, ca să spun așa. De acolo m-a văzut Valencia la un turneu. Apoi cei de acolo l-au sunat pe tata și de acolo am început să joc pentru ei. De la 6 până la 7 ani am stat la acel club și de la 7 la 12 ani la Valencia.

Acolo munceau și din probleme familiare sau nu mai știu exact pentru că eram mic, dar a trebuit să vin cu ei în țară. Nu mă întorceam în România dacă ei nu făceau asta.

Tata era la o fabrică de torturi, un laborator, și mama lucra la o farmacie. Mama m-a dus peste tot. Și la FCSB. Părinții mei sunt lângă mine. Mama și iubita mea se ocupă de mâncarea mea și de tot. Tata stă cu mine în București.

Care a fost cel mai greu moment al carierei sale de până acum: „Am aflat că a murit bunicul meu înainte de meci. Aveam 13 ani, n-am putut să joc atunci”

(n.r. Cât de mult contează acest lucru) Foarte mult! M-au ajutat să am cei 7 ani de acasă și să am o educație bună și pe această cale vreau să le mulțumesc frumos.

(n.r. Cât de mult înseamnă bunica lui pentru el) Foarte mult! A fost și ea lângă mine mereu și mă sună după meciuri și-mi spune că se uită la mine. Cred că i-am spus tot. Tot ceea ce am simțit pe suflet i-am spus.

(n.r. Despre sacrificiile făcute de părinți pentru el) Foarte multe! Și le mulțumesc! Știu că atunci când nu se descurcau foarte bine financiar, tot trăgeau de ei ca să-mi pună pe masă să mănânc sau să mă ducă la antrenament, să bage motorină. Cu siguranță le răsplătesc și tot ceea ce fac e pentru ei.

(n.r. Cel mai greu moment al carierei lui) Știu că eram într-un turneu în Italia și am aflat că a murit bunicul meu înainte de meci. Aveam 13 ani. N-am putut să joc atunci”, a spus , potrivit