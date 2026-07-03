Alexandru Musi îl vrea pe fotbalistul de națională la Dinamo: „Ne-ar ajuta mult”

ADVERTISEMENT

Recent, în spațiul public a început din nou să se discute destul de mult despre posibilitatea ca Ionuț Nedelcearu (30 de ani) să revină la Dinamo. Întrebat în legătură cu această chestiune la sosirea în România după cantonamentul din Polonia, Alexandru Musi (21 de ani) a dat de înțeles că în viziunea sa această mutare ar fi una de bun augur pentru echipa din „Ștefan cel Mare”.

Ce a spus Alexandru Musi despre posibila revenire a lui Ionuț Nedelcearu la Dinamo

El a vorbit în mod special despre faptul că fundașul central, internațional român cu 27 de selecții și două goluri până în prezent pentru prima reprezentativă, în prezent legitimat în Rusia, la Akron Togliatti, i-ar putea ajuta destul de mult pe „câini” prin prisma experienței sale la nivel internațional, mai ales că în acest moment dinamoviștii au o echipă destul de tânără.

ADVERTISEMENT

„Bucuroși că am revenit după o perioadă lungă de cantonament. Ne-am antrenat bine, am reușit să punem jocul lui Mister la punct și sperăm să facem bine în campionat. Da, eu spun că ne-am obișnuit cu ce ne cere el. Sperăm să fie în regulă. Ne-am dat seama unde suntem. La meciuri a fost un mix, nu un prim 11 stabil. Au fost niște meciuri foarte bune pentru noi, asta e foarte bine. Au venit jucători buni, cred că o să ne ajute, eu zic că o să facă treabă.

Mai ales că o să jucăm cu doi atacanți, asta o să ne prindă bine. Noi o să avem meciuri dificile la început în campionat, dar trebuie să mergem să luptăm. Dinamo mereu trebuie să-și propună să se bată la campionat. Nu sunt eu în măsură să spun dacă mai e nevoie de întăriri, dar oricine o să vină o să fie bine primit. Pentru noi, care suntem o echipă tânără, ar fi foarte bine să vină un jucător ca Nedelcearu. Ne-ar ajuta”, la revenirea în România, citat de digisport.ro.

ADVERTISEMENT

Cum vede Giani Kiriță situația din prezent de la Dinamo

Exact la acest aspect reprezentat de lipsa de experiență din prezent de la Dinamo la nivelul lotului de jucători s-a referit recent Giani Kiriță. Fostul căpitan al „câinilor” chiar a spus că, în opinia sa, ar fi mare nevoie ca în această vară să fie aduși și câțiva fotbaliști ceva mai buni din acest punct de vedere.

ADVERTISEMENT

„Eu aș da credit oarecum și acestui proiect. În al câtelea an suntem în care e un alt proiect nou la Dinamo? Din păcate, politica clubului s-a schimbat. Văd că acum se axează pe foarte mulți tineri. E un antrenor nou, despre care nu știm prea multe. Nici de jucători nu prea știm. Acești fotbaliști nu vor putea face pasul înainte dacă nu vor avea lângă ei oameni cu experiență.

ADVERTISEMENT

Oricât de talentat și de tânăr ești, la un moment dat trebuie să ai un fotbalist cu experiență lângă tine. Nu poți să joci doar așa toate meciurile, adică doar din avânt sau din talent. Dinamo are nevoie de minimum trei-patru jucători cu experiență. Altfel, nu văd ca Dinamo să facă ceva ieșit din comun, în afară de o calificare în play-off”,