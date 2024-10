Alexandru Musi, în delir după golul din Dinamo – FCSB 0-2: „Cea mai mare bucurie din carieră”. De ce a cerut schimbare Olaru

Alexandru Musi (20 de ani) continuă . Puștiul a marcat și în Dinamo – FCSB 0-2 și i-a închis gura lui Gigi Becali, care a spus că „are șunci”.

Alexandru Musi, dezlănțuit după golul din Dinamo – FCSB 0-2: „Cea mai mare bucurie de când joc fotbal”

Alexandru Musi a fost una dintre schimbările inspirate ale lui Gigi Becali din Dinamo – FCSB 0-2. La final, internaționalul U20 și-a stăpânit cu greu bucuria, mai ales că fusese criticat de patron înainte de meci.

„E cea mai mare bucurie de când am început cariera de fotbalist. Să marchez pe un stadion plin, într-un derby, vorbesc serios. Am trăit cea mai mare bucurie de când joc fotbal” a declarat Musi, la flash-interviu.

Apoi, la zona mixtă, : „Știam că trebuia să câștigăm, să intrăm concentrați, să dăm maximum și să urcăm, că eram prea jos. Mă bucur că am reușit victoria, sper să o ținem tot așa.

Am vorbit dinainte că nu trebuie să ne gândim la atmosferă, doar să intrăm să ne facem jocul. Atmosfera a fost apăsătoare, dar am ieșit pe teren concentrați, am luat cele 3 puncte și de mâine o luăm de la capăt. Îi dedic golul familiei mele, care a fost mereu lângă mine.

Este patron, poate să vorbească (n.r. – despre Gigi Becali). Eu îmi fac treaba pe teren și atâta tot. Cumva ne motivează, să îi arătăm că nu este așa”, a spus puștiul campioanei.

Darius Olaru a cerut schimbare în finalul meciului cu Dinamo: „N-am vrut să risc”

Darius Olaru a ieșit în minutul 82, în locul său intrând Malcom Edjouma. Căpitanul roș-albaștrilor a dezvăluit după meci de ce a cerut schimbare.

„Nu ne gândeam la începutul campionatului că vom fi pe loc de play-off abia acum. Ne bucurăm că am câştigat acest derby. Ştiu cât lucrăm la antrenamente şi era şi cazul să legăm această serie de victorii.

Prin experienţa noastră, am ştiut să suferim când a fost nevoie să suferim şi am ştiu să marcăm la ocaziile pe care le-am avut, pentru că n-am avut prea multe ocazii.

Am avut o lovitură de 2-3 săptămâni, e de la meciul cu PAOK, am căzut şi m-am lovit tot acolo, simt o jenă, aşa că nu am vrut să risc” , a spus Darius Olaru, după Dinamo – FCSB 0-2.