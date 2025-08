Alexandru Musi, mesaj pentru Peluza Nord după ce a fost luat la ochi de fanii FCSB: “Nu am înjurat și nu o să-i înjur niciodată. Vreau să lămuresc asta”

A fost scandal după Dinamo – FCSB 4-3. , a marcat un gol frumos în poarta fostei sale echipe și a fost acuzat pentru felul în care a sărbătorit reușita. Acum, fotbalistul a explicat tot ce s-a întâmplat la acea fază, în podcastul FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Alexandru Musi, luat la rost de galeria FCSB

Așa cum era de așteptat, fanii l-au mustrat pe fotbalist, întrucât acesta are un trecut lung în curtea celor de la FCSB. El a fost chiar acuzat că ar fi înjurat gruparea roș-albastră.

Alexandru Musi a explicat această poveste la FANATIK DINAMO. Fotbalistul a dat de înțeles că nu a încercat, în niciun moment, să alimenteze tensiunile de pe Arena Națională. El a spus clar și ferm că nu s-a pus vreodată problema să își înjure fosta echipă și nici nu o va face în viitor.

ADVERTISEMENT

„Nu am înjurat vreodată FCSB-ul. Dacă te cheamă galeria, trebuie să mergi”

„Eu m-am dus în colțul opus, unde nu era nimeni, și m-am bucurat. Nu am făcut-o în fața suporterilor de la FCSB. Chiar am vrut să lămuresc treaba asta. Nu m-am bucurat în fața suporterilor de la FCSB și nu o să o fac niciodată.

Nu am pentru ce să îmi prezint scuze. Eu mereu am spus că voi respecta FCSB-ul. Am jucat acolo, am crescut acolo. Am avut și meciuri bune, și mai puțin bune. Am spus de multe ori că respect mult clubul și nu o să înjur vreodată FCSB-ul.

ADVERTISEMENT

Eu nu am înjurat, nu am dat din buze. Nu am înjurat vreodată FCSB-ul. Dacă te cheamă galeria, trebuie să mergi, dar una e să mergi la galerie și alta e să înjuri. Niciodată nu o să înjur pe cei de la FCSB”, a declarat Musi în podcastul FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Tânărul jucător venit de la FCSB s-a adaptat de minune la Dinamo. A făcut un meci excelent pe Arena Națională și pare că s-a integrat în sistemul pe care îl pregătește antrenorul echipei, Zeljko Kopic.