Sport

Alexandru Musi, prima reacţie despre plecarea de la Dinamo: „Am auzit de ofertă! Îmi doresc Europa” Ce spune de Kopic

Alexandru Musi s-a reunit alături de tinerii de la Dinamo, care au efectuat vizita medicală. Fotbalistul poate pleca de la Dinamo în această vară, Andrei Nicolescu recunoscând discuţiile pentru transfer.
Marian Popovici
13.06.2026 | 07:02
Alexandru Musi prima reactie despre plecarea de la Dinamo Am auzit de oferta Imi doresc Europa Ce spune de Kopic
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Alexandru Musi, prima reacţie despre plecarea de la Dinamo: "Am auzit de ofertă! Îmi doresc Europa" Ce spune de Kopic. Sursa: sportpictures.eu
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Tinerii lui Dinamo s-au reunit vineri dimineaţa, urmând ca ceilalţi componenţi ai lotului să efectueaze reunirea luni, pe 15 iunie. Printre cei care au făcut vizita medicală au fost: Alex Musi, Andrei Mărginean, Matteo Duţu, Ianis Tarbă sau Adrian Caragea.

Alex Musi, reacţie despre plecarea de la Dinamo: „Ca orice jucător, îmi doresc Europa!”

Alexandru Musi este unul dintre jucătorii care ar putea pleca de la Dinamo în această vară. Andrei Nicolescu a recunoscut că există discuţii despre atacantul transferat anul trecut de la FCSB, care ar putea pleca pe bani buni în străinătate:

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„Rămân aici, da. Am auzit despre ofertă, dar nu știu nimic. Sunt concentrat la Dinamo, cu gândul aici. Încă nu mă gândesc la transfer, dar ca orice jucător, îmi doresc Europa”, a spus Alex Musi despre posibilitatea de a pleca de la Dinamo.

Reacţie surpriză despre plecarea lui Kopic: „Era oarecum aşteptat”

Atacantul celor de la Dinamo a vorbit și despre plecarea lui Zeljko Kopic, spunând că era cumva de așteptat din moment ce echipa a ratat calificarea în cupele europene. Musi e de părere că se va înţelege cu Nuno Campos, cel care vorbeşte şi limba spaniolă:

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„A fost neașteptat, dar până la urmă este alegerea dânsului. Eu zic că a făcut o treabă bună la Dinamo, a luat echipa de jos și a dus-o sus. Îi doresc numai bine și mult succes în continuare. Nu știu dacă a fost un șoc. Pot spune că era oarecum așteptat, dacă n-am prins Europa… Dar cu siguranță și-a făcut treaba aici, nu avem ce să-i reproșăm. Știu spaniolă, cred că o să mă înțeleg cu Mister. Din ce am înțeles, știe și spaniolă. E bine, o să mă înțeleg cu el”, a spus Musi

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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