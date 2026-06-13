Alexandru Musi, prima reacţie despre plecarea de la Dinamo: „Am auzit de ofertă! Îmi doresc Europa” Ce spune de Kopic

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Tinerii lui Dinamo s-au reunit vineri dimineaţa, urmând ca ceilalţi componenţi ai lotului să efectueaze reunirea luni, pe 15 iunie. Printre cei care au făcut vizita medicală au fost: Alex Musi, Andrei Mărginean, Matteo Duţu, Ianis Tarbă sau Adrian Caragea.

Alex Musi, reacţie despre plecarea de la Dinamo: „Ca orice jucător, îmi doresc Europa!”

Alexandru Musi este unul dintre jucătorii care ar putea pleca de la Dinamo în această vară. despre atacantul transferat anul trecut de la FCSB, care ar putea pleca pe bani buni în străinătate:

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„Rămân aici, da. Am auzit despre ofertă, dar nu știu nimic. Sunt concentrat la Dinamo, cu gândul aici. Încă nu mă gândesc la transfer, dar ca orice jucător, îmi doresc Europa”, a spus Alex Musi despre posibilitatea de a pleca de la Dinamo.

Reacţie surpriză despre plecarea lui Kopic: „Era oarecum aşteptat”

Atacantul celor de la Dinamo a vorbit și despre , spunând că era cumva de așteptat din moment ce echipa a ratat calificarea în cupele europene. Musi e de părere că se va înţelege cu Nuno Campos, cel care vorbeşte şi limba spaniolă:

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„A fost neașteptat, dar până la urmă este alegerea dânsului. Eu zic că a făcut o treabă bună la Dinamo, a luat echipa de jos și a dus-o sus. Îi doresc numai bine și mult succes în continuare. Nu știu dacă a fost un șoc. Pot spune că era oarecum așteptat, dacă n-am prins Europa… Dar cu siguranță și-a făcut treaba aici, nu avem ce să-i reproșăm. Știu spaniolă, cred că o să mă înțeleg cu Mister. Din ce am înțeles, știe și spaniolă. E bine, o să mă înțeleg cu el”, a spus Musi.

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„Ofertă scrisă nu avem, dar există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, din străinătate”, Andrei Nicolescu, preşedinte Dinamo