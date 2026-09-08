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Alexandru Nagy, de doar 16 ani, a murit în mod neașteptat

, adolescentul participase la un antrenament, unde ar fi fost puțin slăbit, după care a revenit acasă, . Spre seară, puștiul s-a pus să se odihnească. Mama băiatului s-a întors de la muncă și a observat că acesta nu respira normal și era foarte transpirat. Imediat, femeia a apelat la numărul unic de urgențe 112.

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Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să-i salveze viața adolescentului, însă, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic. În acest moment, nu este cunoscută cauza exactă a decesului. Aceasta urmează să fie stabilită în urma investigațiilor efectuate la Medicina Legală.

Cum a fost posibilă tragedia

Alexandru Nagy s-a născut pe 10 decembrie 2009 și urma să împlinească 17 ani peste numai câteva luni. Tânărul era legitimat la secția de lupte libere a Clubului Sportiv Școlar Zalău și se pregătea în cadrul clubului începând din anul 2023. Dispariția sa fulgerătoare a provocat un adevărat șoc în rândul familiei, colegilor și antrenorilor. Reprezentanții CSS Zalău au publicat un mesaj de adio în memoria adolescentului, pe care l-au descris drept un copil ambițios și pasionat de sport.

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„Cu profundă tristețe, ne luăm rămas-bun de la Alexandru Nagy, component al secției de lupte libere a Clubului Sportiv Școlar Zalău. La doar 16 ani, Alexandru a plecat dintre noi mult prea devreme, lăsând în urmă durere și un gol imens în inimile familiei, colegilor, antrenorilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Pe saltea a fost un luptător, un copil ambițios și un coleg de care ne vom aminti cu drag”, au transmis reprezentanții Clubului Sportiv Școlar Zalău.

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Alexandru Nagy era elev al Liceului cu Program Sportiv „Avram Iancu” din Zalău. Reprezentanții instituției de învățământ au transmis, la rândul lor, un mesaj de adio în memoria tânărului sportiv.

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„Profund cutremurați de mult prea grăbita plecare pe drumul veșniciei a elevului nostru Nagy Alexandru, din clasa a XI-a, ne simțim întristați și îl rugăm pe Dumnezeu să îi dăruiască pace și odihnă sufletului! Întregul corp profesoral, colegii de clasă și doamna dirigintă, prof. Sechei Simona, îți vor simți lipsa și te vor păstra mereu în inimile lor! Drum lin spre ceruri! Sincere condoleanțe familiei greu încercate”, a fost mesajul celor de la LPS Zalău.

