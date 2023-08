Alexandru Pantea, mesaj războinic înainte de Nordsjaelland – FCSB: „Nu simt presiune!”

Fundașul lateral al vicecampioanei României a fostul unul dintre remarcații meciului tur, în care a avut o evoluție bună, blocând multe atacuri ale danezilor și urcând în atac pentru a-și ajuta coechipierii.

Alexandru Pantea, mesaj războinic înainte de Nordsjaelland – FCSB

Alexandru Pantea a vorbit în cadrul conferinței de presă dinaintea confruntării dintre , spunând că este pregătit pentru meci și că nu simte presiunea, ci doar bucuria de a juca fotbal:

ADVERTISEMENT

„Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă bună, dar cred că dacă facem ce am pregătit nu o să avem probleme. Din ce aţi văzut, nu sunt de speriat, am avut şi noi ocazii, am pasat.

Sunt o echipă bună. Am pregătit meciul destul de bine, am făcut antrenament şi pe teren sintetic, şi pe iarbă. Cred că suntem destul de pregătiţi pentru acest meci”.

ADVERTISEMENT

„Nu simt presiune!”

„Nu ştiu de ce nu se aştepta să joc, el foloseşte o echipă cu jucători de vârsta mea, mai mici. Îi mulţumesc că m-a remarcat. Eu nu simt presiune, nu simt nimic, doar plăcere de a juca fotbal.

Eu când intru în teren trebuie să-mi fac treaba cât de bine pot şi după vin astea. Pentru noi, jucătorii este important să jucăm şi în cupele europene, şi în campionat”, a .

ADVERTISEMENT

„Nu ar trebui să lăsăm deoparte Europa şi să ne concentrăm pe campionat. Trebuie să fim montaţi la fiecare meci, nu contează unde jucăm”, a mai spus fundașul lateral al vicecampioanei României.

„Pantea dacă se învaţă să dea şi la poartă cu dreptul, e genul lui Roberto Carlos. Este stâncă. Viitorul fundaş al naţionalei. Aşa cred.

Pantea dacă se învaţă să dea şi la poartă cu dreptul, e genul lui Roberto Carlos. Este stâncă. Viitorul fundaş al naţionalei. Aşa cred. Dawa a jucat ca ceasul”, spunea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT