Alexandru Pantea s-a căsătorit. Cine este aleasa fotbalistului de la FCSB

Finalul de sezon a adus schimbări importante în viața jucătorilor de la FCSB. Dacă unii au plecat deja, iar alții stau cu gândul la transferuri importante, există și cazul celor care au făcut un pas important pe plan personal. Alexandru Pantea, fundașul lateral dreapta, a făcut nunta sâmbătă, 6 iunie. Cine este femeia alături de care își împarte destinul.
La scurt timp după ce Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia Salanță, Alexandru Pantea, colegul său de la FCSB, s-a căsătorit cu Alina Pantea. Fundașul și-a cerut partenera în căsătorie în luna decembrie a anului trecut, în vacanța de iarnă din Bali. Sâmbătă, 6 iunie, cei doi au făcut nunta într-o locație deosebită, în aer liber, și au postat mai multe imagini în mediul online.
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Măcinat de accidentări în ultimii ani, Alexandru Pantea a rezistat la FCSB, însă a prins tot mai puține minute. Prelungirea contractului lui Valentin Crețu, precum și noul fundaș lateral pe care FCSB este aproape să îl semneze, îi poate pune în pericol șansele lui Pantea de a mai pune stăpânire pe postul de titular.
FCSB a tras din greu pe final de sezon pentru a repara imaginea unei stagiuni extrem de modeste. Bucureștenii s-au calificat în preliminariile Conference League în urma barajelor cu FC Botoșani și Dinamo. Echipa lui Gigi Becali se va reuni oficial pe data de 22 iunie și va merge în cantonament în Olanda.
„Echipa va face vizita medicală și primul antrenament pe data de 22. Pe 26 iunie plecăm și e o premieră că plecăm în Olanda. Vom pleca la Venray. E o localitate apropiată de granița cu Germania, la vreo 40 și ceva de km de Eindhoven și la vreo 85 de km de Dusseldorf. Acolo vom sta până pe 10 iulie și, probabil, pe data de 5 și de 8 vom disputa două jocuri amical”, a transmis Mihai Stoica în exclusivitate la MM la FANATIK.