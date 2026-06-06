Alexandru Pantea s-a căsătorit. Cine este aleasa fotbalistului de la FCSB

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Finalul de sezon a adus schimbări importante în viața jucătorilor de la FCSB. Dacă unii au plecat deja, iar alții stau cu gândul la transferuri importante, există și cazul celor care au făcut un pas important pe plan personal. Alexandru Pantea, fundașul lateral dreapta, a făcut nunta sâmbătă, 6 iunie. Cine este femeia alături de care își împarte destinul.

Alexandru Pantea de la FCSB s-a căsătorit

, Alexandru Pantea, colegul său de la FCSB, s-a căsătorit cu Alina Pantea. Fundașul și-a cerut partenera în căsătorie în luna decembrie a anului trecut, în vacanța de iarnă din Bali. Sâmbătă, 6 iunie, cei doi au făcut nunta într-o locație deosebită, în aer liber, și au postat mai multe imagini în mediul online.

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, Alexandru Pantea a rezistat la FCSB, însă a prins tot mai puține minute. , precum și , îi poate pune în pericol șansele lui Pantea de a mai pune stăpânire pe postul de titular.

Când se reunește FCSB pentru pregătirea de vară

FCSB a tras din greu pe final de sezon pentru a repara imaginea unei stagiuni extrem de modeste. Bucureștenii s-au calificat în preliminariile Conference League în urma barajelor cu FC Botoșani și Dinamo. și va merge în cantonament în Olanda.

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„Echipa va face vizita medicală și primul antrenament pe data de 22. Pe 26 iunie plecăm și e o premieră că plecăm în Olanda. Vom pleca la Venray. E o localitate apropiată de granița cu Germania, la vreo 40 și ceva de km de Eindhoven și la vreo 85 de km de Dusseldorf. Acolo vom sta până pe 10 iulie și, probabil, pe data de 5 și de 8 vom disputa două jocuri amical”, a transmis Mihai Stoica în exclusivitate la MM la FANATIK.