Alexandru Papadopol, acuzat că a sedus o tânără actriță și a părăsit-o înainte de nuntă. Reacția artistului: ”S-a făcut plângere la poliție”

Alexandru Papadopol este acuzat că și-ar fi părăsit iubita secretă, o frumoasă actriță de la Teatrul de Stat din Constanța, cu care urma să se însoare, din nou, anul acesta.

Alexandru Papadopol, în mijlocul unei telenovele neașteptate. Acuzat pe TikTok că și-ar fi părăsit iubita

Un cititor al site-ului FANATIK ne-a trimis câteva clipuri de pe TikTok care nu îl pun într-o lumină tocmai favorabilă pentru actorul Alexandru Papadopol. Extrem de rezervat cu viața personală, mai ales după mediatizarea unor relații mai vechi ale artistului, Papi se pare că e din nou în centrul atenției, ba chiar arătat cu degetul de un internaut pentru că i-ar fi lăsat fata adoptivă cu ochii-n soare înainte de nuntă.

ADVERTISEMENT

În respectivele filmulețe de pe TikTok, un utilizator pe nume Gheorghe Căpitan își varsă amarul, postând poze cu, aparent fiica lui adoptivă, actrița Cristiana Luca, tânără care evoluează pe scena Teatrului de Stat din Constanța.

Bărbatul, care spune că este tatăl ei, dezvăluie că Alexandru Papadopol și-ar fi părăsit iubita pe motiv că i-ar fi rușine cu familia acesteia. Pe pagina de TikTok a respectivului individ există câteva clipuri, iar unul dintre ele anunța mare nuntă, în acest an, între Papi și Cristiana.

ADVERTISEMENT

Un utilizator de TikTok, care se dă drept tatăl presupusei iubite a actorului: „Adio, nuntă! Îi este rușine cu noi!”

Pe 10 ianuarie 2025, utilizatorul de TikTok menționat mai sus posta pe platforma chineză de socializare că va deveni socru. Pe atunci, pare-se, presupusa relație a lui Alexandru Papadopol cu actrița Cristiana Luca nu era umbrită de vreun semn al despărțirii. La câteva zile după anunțarea marelui eveniment, același internaut a scris că nunta nu va mai avea loc. Clipul în care bărbatul care se dă drept părintele Cristianei Luca, cu care Papadopol ar fi avut o relație, a fost vizionat de peste 320.000 de persoane.

„Papadapol nu ne mai vrea fata. Adio, nuntă! Motivul? Fata este adoptată de la o casă de copii. Domnului actor îi este rușine cu noi”, a scris Gherghe Căpitan pe TikTok, extrem de mâhnit. Într-o altă postare, actorului i se reproșează cât de mult sacrificii a făcut familia Cristianei pentru ca el să fie cu ea. Presupusul tată al fetei zice că i-a plătit inclusiv chiria la o garsonieră în București, unde Papadopol să se poată bucura de intimitate alături de tânără.

ADVERTISEMENT

Reacția lui Papadopol

FANATIK i-a contactat pe cei implicați în această speță destul de alambicată pentru a afla adevărul. Nu de alta, dar Alexandru Papadopol are o carieră prestigioasă în spate și astfel de lucruri i-ar putea afecta imaginea, mai ales că multe din bârfele care circulă despre persoanele publice se dovedesc a fi, în final, neadevărate.

La primul apelul telefonic făcut lui Papadopol, ne-a zis că nu comentează nimic. Noi i-am expus care este motivul pentru care îl sunăm, dar el s-a rezumat la a ne zice că nu are TikTok și nu are ce să spună despre lucrurile care i se aduc în vedere.

ADVERTISEMENT

La câteva minute după, FANATIK a avut o nouă conversație cu Alexandru Papadopol în care ne-a lămurit în legătură cu persoana care postează despre el pe . Cu privire la relația sa cu Cristiana Luca, artistul nu a vrut să spună absolut nimic.

Iată, mai jos, dialogul purtat cu Alexandru Papadopol:

Actorul a revenit către noi:

Papadopol: Se pare că este vorba despre un furt de identitate. Persoana în cauză a făcut deja plângere penală, știu că are înregistrare la Poliție. Nu știu, mai mult de atât nu pot să vă spun. O să iau și eu legătura cu avocatul meu, să văd ce se poate face într-o astfel de situație

Furt de identitate în ce sens? Cine a furat identitatea cui?

Mă rog, e vorba de o persoană căreia i s-a furat identitatea. E un caz clasic de hărțuire.

Acel domn se prezintă ca și tatăl adoptiv al Cristianei Luca…

Am verificat. I s-a furat identitatea.

Deci i s-a furat identitatea părintelui actriței?

Da… Și cineva a postat în numele lui. Omul a depus plângere, are număr de înregistrare. Eu nu am știut, nu am TikTok, nu știam care sunt algoritmii și cum funcționează aplicația asta.

Da, păi clipul ăla a început să se viralizeze. V-am sunat măcar să ne spuneți care e adevărul, sunteți sau nu cu domnișoara respectivă?

Asta nu comentez. Vă mulțumesc foarte mult.

Apoi, Alexandru Papadopol ne-a rugat să păstrăm discreția asupra acestui subiect, deoarece ar putea fi încurajat hărțuitorul. FANATIK a considerat, totuși, că cel mai bine este să expună reacțiile exact așa cum le-a obținut, tocmai pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la pericolele existente în social media, mai ales dacă vorbim despre un presupus furt de identitate, cum ne-a relatat actorul.

E sau nu actorul cu Cristiana Luca? Ce spune Ioana Ginghină: „Nu am știut de planuri de nuntă”

Rămâne în aer, însă, misterul cu privire la relația actorului cu frumoasa actriță de la teatrul din Constanța și zvonurile legate de nuntă. În legătură cu harababura descrisă mai sus, am încercat să aflăm și un punct de vedere din partea fostei soții a lui Papadopol, Ioana Ginghină, dat fiind că nu există vreo confirmare oficială a relației dintre Papi și Cristiana Luca.

ne-a spus, apelată telefonic, că nu cunoaște absolut nimic cu privire la nuntă, așa cum spunea respectivul utilizator de TikTok, dar avea o idee despre relația ex-partenerului.

„Da… Nu am știut de planuri de nuntă. Tot ce știu e că e în această relație de ceva timp, dar, în rest, nu știu nimic. Acum trebuie să am grijă de Ruxandra, care, din păcate, trece prin asta a doua oară. Află de toate astea din presă și nu direct de la sursă”, este singurul comentariu pe care Ioana Ginghină l-a făcut despre întreaga poveste, pentru FANATIK.

FANATIK a încercat să mai ia legătura atât cu actrița Cristiana Luca, precum și cu bărbatul care a postat mesajele respective pe TikTok, însă până la momentul apariției prezentului articol, nu am primit niciun răspuns.