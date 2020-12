Alexandru Papadopol, destăinuiri despre rolul de tată, pandemie și proiectele profesionale

Alexandru Papadopol a vorbit cu sinceritate despre schimbările aduse de rolul de tată în viața sa, dar și proiectele profesionale și perioada nefastă prin care trecem cu toții.

Este unul dintre cei mai apreciați actori din țara noastră și unul dintre norocoșii care au avut de lucru în această perioadă și a trecut prin ea fără să fie prea afectat.

Fostul soț al Ioanei Ginghină a povestit despre proiectele profesionale desfășurate în timpul pandemiei, cât și despre modul în care venirea pe lume a fiicei sale i-a schimbat viața.

Alexandru Papadopol, destăinuiri despre rolul de tată și proiectele profesionale

Actorul a recunoscut că în perioada aceasta a avut de lucru, dar că simte lipsa unei normalități societate. „Eu mă descurc, aparent, bine. Am scos o premieră în octombrie la Teatrul Odeon, Kilometrul zero, în regia lui Andrei Majeri, am repetat câteva săptămâni bune cu mare fericire şi am apucat să jucăm vreo două reprezentaţii ale acestui spectacol.

De asemenea, am reuşit să duc la bun sfârşit un rol consistent şi intens în filmul lui Octav Chelaru, Balaur. Deci… aparent lucrurile se mişcă, dar îmi e cumplit de dor de unele roluri, de unele spectacole”, a spus artistul pentru okmagazine.

În plus, el a menționat și că a trecut destul de bine prin pandemie, dar că nu poate să nu observe efectele pe care aceasta le are asupra oamenilor din jur. „Din anumite puncte de vedere nu pot spune că a fost o perioadă foarte supărătoare. Am citit, am văzut foarte multe filme, mă rog… am echilibrat nişte „parametri“ culturali. (râde) Am şi reuşit să plec într-o foarte scurtă vacanţă.

Dar nu pot să nu mă gândesc la tragediile prin care trec atâtea familii, nu pot să nu mă îngrijorez gândindu-mă la părinţii mei, care au peste 70 de ani şi nu poate să nu mă deranjeze tare faptul că nu îmi mai pot vizita în voie părinţii şi prietenii aşa cum o făceam înainte”, a explicat acesta.

Alexandru Papadopol a mărturisit și cum privește experiența paternității: „cred că orice om normal la cap este schimbat structural în bine de apariţia unui copil în viaţa lui. Orice acţiune sau decizie va avea un „filtru“ mai profund decât propria dorinţă. Apariţia Ruxandrei în viaţa mea a adus echilibru, bunătate şi linişte.”

Fostul soț al Ioanei Ginghină a mai povestit că a trecut prin clipe mai dificile din viață cu ajutorul credinței, dar și că acestea nu au fost prea multe. El este de părere că momentele cu adevărat dure pot fi reprezentate de „înfiorătoarea experienţă a unui deţinut politic în închisorile comuniste sau cu o boală gravă venită pe neaşteptate”, restul fiind considerate tristeți ce pot fi depășite cu ușurință.

