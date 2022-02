Românii au talent 2022. Cum arăta Alexandru Pârgaru, pe scenă, la vârsta de 10 ani

Cu mulți ani ani în urmă, Alexandru Pârgaru era o figură cunoscută publicului. Concurentul de la Românii au talent 2022 urca pe scena Tezaurului Folcloric și încânta lumea cu vocea sa.

Una dintre cele mai cunoscute prestații ale sale este cea de la vârsta de zece ani, când interpreta o renumită piesă, ”O lumină mică sânt”.

Alexandru Pârgaru și melodia ”O lumină mică sânt”

Datorită talentului său artitisc, dar și înclinației către divinitate, mulți l-au catalogat drept ”Copilul lui Dumnezeu”.

Cântecul lui Alexandru Pârgaru mai este ascultat și în prezent, iar mulți dintre cei ce l-au auzit încă se mai uimesc de talentul acestuia.

”În 2021 încă ne zbatem pentru a avea acest cântec drept imn național.. Profund iluminat va doresc înțelepciune”,

”Copilul lui Dumnezeu cuvantul Domnului grait prin acest minunat copil”, mai afirmă un altul.

De ce arată Alexandru Pârgaru și în prezent ca un copil

Atunci când a pășit pe scena Românii au talent 2022, Alexandru Pârgaru părea doar un copil, deși are 30 de ani acum. Concurentul, însă, ă: o tumoare la nivelul sistemului nervos.

Dincolo de această problemă de sănătate, el are o inteligență aparte, peste medie, fiind atras în special de artă, poezie și muzică.

Vineri seara, pe scena Românii au talent 2022, Alexandru Pârgaru dorind să vorbească despre Dumnezeu. L-a chemat pe scenă pe Mihai Bobonete, alături de care a avut un dialog ce a stârnit amuzamentul tuturor.

”Bobonete: Tu ești mână în mână cu cel de Sus?

Alexandru Pârgaru: Noi toți suntem mână în mână cu cel de Sus.

Bobonete: Aveți cinci minute să vorbim despre Domnul Nostru Iisus Hristos?

Alexandru Pârgaru: Am de spus multe pentru cine are să asculte. Invit aici alături de mine pe domnul Bombonel.

Bobonete: Oh, my God. Nu am cum să refuz un om care a venit aici cu atâta bunătate, vorbește de Dumnezeu, de Iisus, de asta, ce poate să mi se întâmple…

Alexandru Pârgaru: Eu aici nu fac miștouri, nu fac glume, nu fac divertisment, sunt lucruri foarte divine și serioase. Namaste, acest salut venit din limba tibetană este un salut al călugărilor și se traduce: Divinul din mine salută, respectă și iubește divinitatea din tine.

Bobonete: Dar ce te faci cu mine dacă eu sunt cu extraterești, cu alte alea?

Alexandru Pârgaru: Adică dacă nu credeți în Dumnezeu sau ce?

Bobonete: Nu știu, dacă nu cred în Dumnezeu ca tine”, este o parte din dialogul lui Alexandru Pârgaru cu Mihai Bobonete, pe scena Românii au talent.