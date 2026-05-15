Alexandru Pașcanu a răbufnit după un nou sezon ratat al Rapidului: „Atunci s-a destrămat tot!”

Rapid părea că va obține un nou succes după două luni de „secetă”. Giuleștenii au făcut o primă repriză bună la Mioveni contra lui FC Argeș și au condus cu 2-0, însă s-au prăbușit într-un mod incredibil mai apoi și au primit două goluri în decurs de doar 7 minute. Duelul s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar Rapid a pierdut orice speranță la un loc de cupă europeană. Marian Aioani (26 de ani) și Alexandru Pașcanu (27 de ani) au reacționat la finalul partidei.

Ce a declarat Marian Aioani după FC Argeș – Rapid 2-2

Rapid a deschis scorul în prima repriză a duelului cu FC Argeș, prin Alexandru Pașcanu, care a înscris cu o lovitură de cap după o centrare a lui Moruțan. Giuleștenii și-au dublat avantajul în partea secundă prin Paraschiv, dar apoi s-au prăbușit inexplicabil, iar piteștenii au egalat după „dubla” tunisianului Adel Bettaieb. Gazdele puteau chiar să învingă, însă golul superb al lui Brobbey a fost anulat.

Mai apoi, FC Argeș a primit și un penalty, însă . Portarul Rapidului a tras concluziile la finalul jocului. „S-au făcut foarte multe greșeli individuale, echipele sunt mai bune și e greu să întorci fiecare meci. Fanii sunt dezamăgiți, e normal, nu am avut cea mai bună perioadă. (n.r. vă așteptați la o schimbare de antrenor în vară, se vorbește mult despre Pancu) Habar n-am, nu știu nimic”, a spus Marian Aioani, conform , după .

Alexandru Pașcanu, verdict dur după FC Argeș – Rapid 2-2

Alexandru Pașcanu a numit momentul în care Rapid a intrat în colaps. „Nu mai sunt șanse la Europa și e un sezon dezamăgitor, ținând cont de cum l-am început. E o dezamăgire foarte mare. Eu am jucat toate meciurile la fel. Sunt meciuri și meciuri, poate a fost presiunea, tot sezonul am fost printre primele 3 echipe și acum mai aveam doar 5% șanse la Europa, poate acum a fost o eliberare. N-am știut să gestionăm 2-0, o partidă controlată, cu multe ocazii, n-am reușit să gestionăm acele 10 minute pe care le-au avut ei.

Cred că nu știm să gestionăm eșecul. Din partea tuturor, a jucătorilor în primul rând, apoi a staff-ului, a conducerii, a tuturor, suntem în aceeași barcă. E important să ne dăm seama și să învățăm din greșeli. După ce ai pierdut cu U Cluj s-a destrămat tot, erai la un punct de locul 2 și la 3 puncte de locul 1, erai acolo, dar s-au început cu tot felul de chestii pe care nu vreau să le spun. Nu e vorba de vestiar, ci de toată lumea. Trebuie să stăm la masă să vorbim și să încercăm să reparăm greșelile.

E păcat, muncești 11 luni și ajungi în punctul culminant al sezonului și dai cu piciorul la tot. Pentru ce? Pentru două înfrângeri la rând? Dacă știam să reacționăm după înfrângerea cu U Cluj era cu totul altceva. Lipsa de experiență, de personalitate, a dus la această decădere. E păcat pentru fanii noștri”, a spus fundașul. După acest rezultat, . Giuleștenii vor încheia sezonul cu un duel pe teren propriu contra Universității Craiova.