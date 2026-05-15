Alexandru Pașcanu a răbufnit după un nou sezon ratat al Rapidului: „Atunci s-a destrămat tot!”

Rapid părea că va obține un nou succes după două luni de „secetă”. Giuleștenii au făcut o primă repriză bună la Mioveni contra lui FC Argeș și au condus cu 2-0, însă s-au prăbușit într-un mod incredibil mai apoi și au primit două goluri în decurs de doar 7 minute. Duelul s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar Rapid a pierdut orice speranță la un loc de cupă europeană. Marian Aioani (26 de ani) și Alexandru Pașcanu (27 de ani) au reacționat la finalul partidei.
Rapid a deschis scorul în prima repriză a duelului cu FC Argeș, prin Alexandru Pașcanu, care a înscris cu o lovitură de cap după o centrare a lui Moruțan. Giuleștenii și-au dublat avantajul în partea secundă prin Paraschiv, dar apoi s-au prăbușit inexplicabil, iar piteștenii au egalat după „dubla” tunisianului Adel Bettaieb. Gazdele puteau chiar să învingă, însă golul superb al lui Brobbey a fost anulat.
Mai apoi, FC Argeș a primit și un penalty, însă Aioani a intervenit la execuția lui Matos de la 11 metri. Portarul Rapidului a tras concluziile la finalul jocului. „S-au făcut foarte multe greșeli individuale, echipele sunt mai bune și e greu să întorci fiecare meci. Fanii sunt dezamăgiți, e normal, nu am avut cea mai bună perioadă. (n.r. vă așteptați la o schimbare de antrenor în vară, se vorbește mult despre Pancu) Habar n-am, nu știu nimic”, a spus Marian Aioani, conform Digi Sport, după FC Argeș – Rapid 2-2.
Alexandru Pașcanu a numit momentul în care Rapid a intrat în colaps. „Nu mai sunt șanse la Europa și e un sezon dezamăgitor, ținând cont de cum l-am început. E o dezamăgire foarte mare. Eu am jucat toate meciurile la fel. Sunt meciuri și meciuri, poate a fost presiunea, tot sezonul am fost printre primele 3 echipe și acum mai aveam doar 5% șanse la Europa, poate acum a fost o eliberare. N-am știut să gestionăm 2-0, o partidă controlată, cu multe ocazii, n-am reușit să gestionăm acele 10 minute pe care le-au avut ei.
Cred că nu știm să gestionăm eșecul. Din partea tuturor, a jucătorilor în primul rând, apoi a staff-ului, a conducerii, a tuturor, suntem în aceeași barcă. E important să ne dăm seama și să învățăm din greșeli. După ce ai pierdut cu U Cluj s-a destrămat tot, erai la un punct de locul 2 și la 3 puncte de locul 1, erai acolo, dar s-au început cu tot felul de chestii pe care nu vreau să le spun. Nu e vorba de vestiar, ci de toată lumea. Trebuie să stăm la masă să vorbim și să încercăm să reparăm greșelile.
E păcat, muncești 11 luni și ajungi în punctul culminant al sezonului și dai cu piciorul la tot. Pentru ce? Pentru două înfrângeri la rând? Dacă știam să reacționăm după înfrângerea cu U Cluj era cu totul altceva. Lipsa de experiență, de personalitate, a dus la această decădere. E păcat pentru fanii noștri”, a spus fundașul. După acest rezultat, Rapid rămâne la 4 puncte în urma rivalei Dinamo și nu mai are nicio șansă la locul 4, care duce la barajul pentru Conference League. Giuleștenii vor încheia sezonul cu un duel pe teren propriu contra Universității Craiova.