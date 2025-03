Alexandru Pașcanu, dezvăluiri după Rapid – Universitatea Craiova 1-2: „M-am dus la baie, m-am închis acolo să mă calmez”

Rapid a suferit o înfrângere în etapa cu numărul doi din Superliga României. Giuleștenii au cedat pe teren propriu, cu scorul de 1-2, în fața Universității Craiova. La final, elevii lui Marius Șumudică s-au declarat total dezamăgiți de deznodământul jocului.

Rapid, învinsă de Universitatea Craiova pe teren propriu

Ambele echipe au practicat un fotbal ofensiv și au ratat câteva ocazii imense. Totuși, oltenii au fost mai inspirați și s-au impus pe final.

Mai e mult până se va trage linie, însă e clar că atmosfera devine una tensionată, întrucât presiunea este uriașă. Jucătorii lui Marius Șumudică au recunoscut că nu au făcut cel mai bun joc.

”A fost un meci cu intensitate mare, multe contre. Nu știu, vedem mâine, sper să fie ok. Ce pot să vă spun, nu pot să spun în cuvinte, în trei meciuri la rând să iei gol în minutul 95, eu nu am mai simțit pe pielea mea. E fotbal, trebuie să încercăm să trecem peste, pentru că miercuri vine cel mai important meci al sezonului.

Chiar vorbeam cu Săpunaru în vestiar, ziceam ’Bă, ce, cum?’, el are o carieră mai lungă, eu nu am mai experimentat asta. Sperăm să iasă soarele și pe strada noastră, iar pe viitor să câștigăm noi în minutul 95.

(n.r. întrebat despre cartonașul roșu primit de Petrila) Ce, ce a făcut? Când? Cum, că era pe bancă? Asta ne mai lipsea, nu știu, eu acum am aflat. Habar nu am, nu pot să comentez, acum am aflat.

Nu știu ce a spus Mister, m-am dus la baie, m-am închis acolo să nu mai aud, să nu mai văd, să mă calmez un pic că eram foarte supărat. Probabil o să urmeze acum o discuție cu el, cu jucătorii, dar ce poate și el să zică. E greu de gestionat, dar trebuie să trecem peste, ăsta e fotbalul, nu sunt alte opțiuni”, a declarat Alexandru Pașcanu la zona mixtă.

Marian Aiaoni: „Am fost la Marijana și de asta m-am recuperat așa repede”

„Pragmatismul a făcut diferența în seara asta. Am avut situații în care puteam să marcăm și să fie altfel deznodământul meciului. Mingea a sărit mult la golul lui Mitriță – o execuție specifică lui, jucător bun, de națională. Când ai un asemenea adversar, trebuie să-l blochezi. Am fost la Marijana și de asta m-am recuperat așa repede.

Am făcut un antrenament și jumătate. Nu am făcut nimic dificil, doar mi-am controlat mișcările. Am rezistat în seara asta. M-am bazat pe ce a zis Marijana, care a transmis că nu are cum să se rupă mușchiul din nou. Am avut încredere în ea. În play-off am arătat bine, am creat ocazii, doar că trebuia mult mai mult în seara aceasta. Ne-au transmis o energie bună copiii, sunt mulțumit că au fost alături de noi și le mulțumim”, a precizat Marian Aioani.