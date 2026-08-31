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Alexandru Pașcanu i-a răspuns lui Nicușor Bancu după duelul din teren în Rapid – Universitatea Craiova 1-1: „Toată ziua vine și cere câte ceva!”

Rapid a obținut un singur punct din meciul de pe teren propriu cu Universitatea Craiova. Alexandru Pașcanu a avut un răspuns pentru Nicușor Bancu, după ce amândoi au primit cartonaș galben în urma unui duel direct.
Mihai Dragomir
01.09.2026 | 00:01
Alexandru Pascanu ia raspuns lui Nicusor Bancu dupa duelul din teren in Rapid Universitatea Craiova 11 Toata ziua vine si cere cate ceva
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Alexandru Pașcanu, răspuns pentru Nicușor Bancu după Rapid - U Craiova 1-1. Foto: Renato Anghelescu / Colaj FANATIK.
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Rapid și Universitatea Craiova „au dat-o la pace” în Giulești. Alexandru Pașcanu a reacționat după 1-1 cu oltenii, vorbind și despre duelul cu Nicușor Bancu care le-a adus ambilor jucători cartonașul galben.

Concluziile lui Alexandru Pașcanu după Rapid – Universitatea Craiova 1-1

Remiza din Giulești dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost ultimul joc al rundei a 7-a din SuperLiga. Stevanovic a deschis scorul în minutul 29, în timp ce Stojilkovic a stabilit scorul final în repriza a doua, marcând primul său gol pentru giuleșteni. După meci, Alexandru Pașcanu a oferit câteva concluzii și a spus că echipa lui mai are nevoie de timp, dat fiind numărul mare de fotbaliști noi din lot.

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„Cred că am făcut un meci bun, un rezultat echitabil. A fost un meci frumos pentru spectatorii neutrii. Am schimbat sistemul la pauză, iar apoi a venit și momentul nostru să îi dominăm. Cred că vreo 30 de minute din repriza a doua am fost clar peste ei. Cred că puteam marca mai multe goluri și să câștigăm.

Din păcate am luat acel gol, care putea fi evitat, dar e bine că am avut reacție în repriza a doua. Moruțan ar fi bine să fie ca azi la cât mai multe meciuri, ar fi foarte bine pentru Rapid. Cred că ne trebuie mai mult timp, sunt mulți jucători noi. Dar la fiecare meci cred că ne putem îmbunătăți”, a spus Alexandru Pașcanu după Rapid – Universitatea Craiova 1-1.

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Răspunsul lui Alexandru Pașcanu pentru Nicușor Bancu după ce s-au contrat pe teren

Nicușor Bancu a fost nemulțumit față de cartonașul galben primit, în minutul 71, în urma unui duel cu Alexandru Pașcanu. La rândul său, jucătorul Rapidului a vorbit despre episodul petrecut pe teren și i-a răspuns căpitanului oltenilor. „Nu știu de ce ne-a dat galben amândurora… ne-am împins, putea să nu dea galben. Și eu i-am zis că toată ziua vine și cere câte ceva, la orice fază e acolo!”, a mai spus jucătorul Rapidului.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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