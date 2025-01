Alexandru Pașcanu, show pe aeroport la revenirea cu întârziere din Dubai: „Am mai stat și eu să fac cumpărături!”

Alexandru Pașcanu a mai rămas o zi în Dubai, nereușind să plece odată cu echipa sa. Fundașul Rapidului a avut probleme cu pașaportul, . Fotbalistul a explicat prin ce a trecut.

Ce s-a întâmplat în Dubai. Alexandru Pașcanu a spus totul despre problema avută

, Alexandru Pașcanu este unul dintre jucătorii de bază ai lui Marius Șumudică. Fundașul central a mers în cantonamentul echipei din Dubai, dar a mai petrecut o zi în Emiratele Arabe Unite.

Fotbalistul român a întâmpinat probleme din cauza celor două pașapoarte pe care le are. Acesta a prezentat inițial actul britanic, iar ulterior pe cel românesc, astfel că autoritățile nu i-au permis să plece atât de ușor.

„Vreau să clarific situația!”

„Am mai stat și eu să fac cumpărături. Am avut două antrenamente pe zi și am mai stat și eu o zi! Acum, râdem, glumim, dar vreau să clarific situația.

Când am intrat în țară am intrat cu pașaportul britanic și când am ajuns la hotel l-am pus în geamantan. Când am plecat de la hotel am plecat cu pașaportul românesc.

„A fost o greșeală!”

Uitasem cu care intrasem în țară. Și când am intrat la emigrări îmi spun oamenii că nu pașaportul ăsta e bun. Am fugit să-mi iau bagajul, bagajul era plecat și asta a fost!

O greșeală. I se poate întâmpla oricui. A fost o greșeală, data viitoare o să umblu doar cu un pașaport. M-am refăcut, sunt pregătit de meciul de luni!”, a spus Alexandru Pașcanu la aeroport.

Aaron Boupendza, suspendat din lot pentru întârzierea sa

Și Aaron Boupendza a petrecut mai mult timp în Dubai decât trebuia. Refuzul său de a reveni alături de echipă, precum și comportamentul său i-a determinat pe cei din conducere să îl suspende din lot.

Marius Șumudică a confirmat ulterior decizia luată: „Indiferent că eu l-am adus și că îmi place ca jucător, am luat decizia să nu-l mai iau în lot pe Boupendza.

Trebuie să ai o conduită, nu poți să faci chiar ce vrei tu, iar astfel de abateri eu nu le accept”, a transmis antrenorul Rapidului, conform