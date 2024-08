Alexandru Pașcanu și Claudiu Petrila, mulțumiți după Universitatea Craiova – Rapid 1-1: „Orice punct în deplasare e bun”

. Scorul final a fost 1-1, la capătul unui meci plin de ocazii. Jucătorii lui Marius Șumudică se întorc mulțumiți la București.

Giuleștenii, mulțumiți după Universitatea Craiova – Rapid 1-1

Marius Șumudică nu a reușit să lege două victorii după venirea sa în Giulești. Rapid, însă, arată un joc mult mai bun. Tehnicianul a jucat cu Cristi Săpunaru din primul minut, iar defensiva a fost mult mai solidă. Și atacul pare mai bine conturat.

La finalul jocului, jucătorii de la Rapid s-au declarat mulțumiți de jocul prestat, însă au precizat că puteau obține mai mult în această seară. Aceștia se bucură de pauza competițională, întrucât vor putea pune la punct pregătirea tactică pentru meciurile viitoare.

Caludiu Petrila: „ E mai multă plăcere la antrenamente”

„Un punct muncit. Știam că va fi un meci foarte dificil. Ne-am apărat bine și mergem acasă cu un punct. Am profitat la gol, că ei au greșit. Am vorbit cu mister să stau sus și am fost inspirat. Nu știu dacă a fost frică, dar după gol s-au trezit și ei. Nu am vrut să ne retragem, dar am făcut un meci destul de bun pe faza defensivă.

Avem 4 puncte în ultimele 2 meciuri. Avem foarte mult timp acum să ne pregătim. Antrenorul a adus un vibe mai bun. E mai multă plăcere la antrenamente și la meciuri. E foarte importantă această pauză. Avem două săptămâni să ne pregătim tactic și fizic”, a declarat Claudiu Petrila la finalul partidei cu Universitatea Craiova.

Alexandru Pașcanu a făcut un meci foarte bun în Bănie. Fundașul pare că și-a câștigat statutul de titular în echipa antrenată de Acesta a vorbit și despre schimbarea antrenorului și e de părere că venirea lui Șumi a adus lucruri pozitive:

„Orice punct în deplasare e bun, mai ales aici, unde se câștigă foarte greu. Au o echipă foarte bună. Este bun punctul. Este din ce în ce mai bine, eu am încredere în echipa asta și cred că o să facem lucruri bune. Ei, fiind acasă, având echipă bună, au venit peste noi și a trebuit să ne apărăm. Nu este deloc ușor să joci aici.

Ne vine bine pauza, încercăm să ne închegăm ca echipă. Avem două săptămâni. E bine cu domnul Marius Șumudică, avem 4 puncte în deplasare, unde e cel mai greu să câștigi,” au fost cuvintele lui Alexandru Pașcanu.

După reluarea campionatului, Rapid se va duela cu una dintre cele mai în formă echipe din Superliga României, Universitatea Cluj. ”Studenții” pot termina etapa în vârful clasamentului. Giuleștenii schimbă poziția a 8-a în acest moment.