Alexandru Pop, eroul lui Dinamo de la Târgu-Jiu, euforic după victoria din Cupă: „Sper să jucăm cu FCSB și Rapid!”

Dinamo și-a luat revanșa în fața celor de la Viitorul Pandurii Târgu-Jiu după înfrângerea din campionat și .

Alexandru Pop, entuziast după ce a adus calificarea lui Dinamo: „Sper să jucăm cu FCSB și Rapid”

Alexandru Pop este unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo în acest sezon din Liga 2 Casa Pariurilor și consideră că victoria din Cupă este a întregii echipe: „Nu știu dacă suntem omul meciului. Am avut noroc să marchez și cred că toată echipa a făcut un joc bun în apărare și echilibrat”.

, iar dinamovistul consideră că s-a făcut în sfârșit dreptate: „Bineînțeles că ne-am gândit să ne luăm revanșa după ce am pierdut în campionat cu 2-0 și să arătăm că a fost o întâmplare.

În meciul ăsta trebuie să recunoaștem că am suferit dar am câștigat. Când ne-au bătut ei am jucat noi mai bine. Ăsta e fotbalul”.

FCSB, Rapid și Dinamo în aceeași grupă în Cupa României? „Mi-ar plăcea să jucăm cu ei”

Alexandru Pop și-ar dori ca Dinamo să joace în grupe cu FCSB și Rapid în Cupa României Betano: „Vreau să picăm cu cât mai multe echipe din Liga 1. Mi-ar plăcea și sper să jucăm cu FCSB și Rapid. Următoarele meciuri le vom juca la Giurgiu și apoi sper că vom putea intra pe Arcul de Triumf. Ar fi foarte bine”.

Vârful de 29 de ani e dezamăgit că Dinamo nu poate juca acasă în „Groapă” și nici măcar pe Arcul de Triumf: „E frustrant pentru că în Ștefan cel Mare e casa noastră și gazonul e destul de prost. Statistic se vede că ne simțim mai bine în deplasare, dar noi trebuie să câștigăm oricând. Suporterii vin în număr mare și sunt alături de noi la fiecare meci”.

Jucătorul a vorbit și despre meciul din Liga 2 Casa Pariurilor cu Unirea Slobozia, una dintre revelațiile acestui sezon: „Eu cred că Slobozia e favorită prin prisma clasamentului. E o echipă bună și omogenă, cu stabilitate. Mergem să câștigăm. Suntem totuși Dinamo, o echipă mare”.