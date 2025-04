Alexandru Pop, mesaj războinic înainte de Rapid – Dinamo: „Putem să batem orice echipă din play-off”. Exclusiv

o pune în gardă pe Rapid înaintea derby-ului cu Dinamo. Alexandru Pop a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre

Alexandru Pop e convins că Dinamo o poate bate pe Rapid: „Play-off-ul este un alt campionat”

Transferat în iarnă de la Oțelul la Dinamo, Alexandru Pop (25 deani) n-a convins încă în „Ștefan cel Mare”. El nu a evoluat în „Eternul Derby”, pierdut în fața rivalei FCSB, scor 1-2, dar le-a găsit circumstanțe atenuante colegilor săi. După primele două etape de play-off, Dinamo are 0 puncte, dar atacantul născut la Buenos Aiures crede că roș-albii pot sparge gheața contra Rapidului.

„Play-off-ul este un alt campionat. Joacă doar cele mai bune echipe din ligă. Fiecare trage de fiecare minge, luptă până la capăt. Automat, jocurile au o intensitate mult mai ridicată. Se vede şi se simte asta pe teren. Probabil este şi lipsa de experienţă un motiv, dar nu cred că e principalul motiv.

Cu CFR Cluj n-a fost un meci bun din partea noastră. Ne-au dominat şi au meritat victoria. Cu FCSB cred că în prima repriză am dominat şi după ce am dat gol am dat impresia că mai vrem să marcăm, să facem 2-0. Diferenţa a fost făcută de nişte momente. La ratarea mare (n.r. la şutul lui Perica din minutul 66) dacă facem 2-1, nu cred că mai pierdem meciul.

Ei au dat gol pe finalul meciului şi aşa s-a scris istoria. Am luat gol pe finalul ambelor reprize. Sunt cele mai grele momente, conduci toată repriza şi te trezeşti egalat înainte de pauză”, a declarat Alexandru Pop, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Cu luptă, cu dăruire, cu intensitate, putem să obţinem un rezultat pozitiv”

Înaintea derby-ului cu Rapid, Dinamo e pe locul 5 în play-off, cu 26 de puncte, cu două mai multe decât alb-vișiniii, care sunt pe 6. În sezonul regulat, ambele dueluri directuri s-au terminat la egalitate, scoruri 1-1 și 0-0.

„În play-off-ul ăsta, fiecare meci e un derby. Un meci frumos, mă aştept să fie cu spectatori foarte mulţi. Atmosferă în tribune şi sper ca şi pe teren să fie un spectacol. Un fotbal frumos. Şi la Galaţi jucam cu tribunele pline, dar erau mai mici. Dar nu se compară. Te simţi fotbalist. Asta e plăcerea, să vină oamenii la stadion şi să cânte pentru tine. Îţi dă imboldul ăla de energie.

Bineînţeles că putem să îi batem. Putem să batem cu orice echipă în play-off. Chiar dacă am pierdut primele două meciuri în play-off, anumite momente puteau fi diferite şi atunci erau şi alte rezultate. Cu luptă, cu dăruire, cu intensitate, putem să obţinem un rezultat pozitiv cu Rapid”, a adăugat atacantul lui Dinamo.

10 ani au trecut de la ultima victorie a lui Dinamo cu Rapid

9 meciuri a jucat Alex Pop pentru Dinamo, dar fără vreo reușită