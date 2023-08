Alexandru Rafila, despre cazul gravidei moarte la spitalul din Botoșani: „M-a afectat serios. E nevoie de o lege a bunului simț”

Alexandru Rafila a reacționat în cazul gravidei moarte la spitalul din Botoșani. , miercuri, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la sediul Unifarm.

Rafila s-a declarat „serios afectat” după ce a aflat că tânăra de 25 de ani, a cărei sarcină era oprită din evoluție, a agonizat șapte ore. În tot acest timp, medicii nu i-au oferit niciun fel de tratament. Ulterior, femeia a decedat.

„A fost situaţia de la Botoşani care, cel puţin pe mine, m-a afectat foarte serios. Cred că trebuie să ne dea de gândit în ceea ce priveşte modul în care abordăm relaţia medicului cu pacientul.

Poate că ar trebui să lucrăm mai mult şi la partea de empatie care generează pacientului încredere şi care evită incidentele legate de situaţii cum a fost cea de la Botoşani”, a transmis Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății mai spune că este necesară o „lege a bunului simț și a responsabilității” și că din România. Rafila spune că nu știe dacă medicii dormeau, dar faptul că vreme de 7 ore nu s-au implicat ridică o mare problemă.

Managerul Spitalului din Botoșani a fost demis la 5 zile după moartea tinerei

Potrivit acestuia, au fost sesizate instituțiile abilitate să desfășoare verificări în urma situației nefericite. Este vorba de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor din Botoşani, dar și Poliţia.

„Ministerul Sănătăţii are o structură specializată – Inspecţia Sanitară de Stat care poate să controleze condiţiile igienico-sanitare, care a realizat raportul ce a sesizat inacţiunea personalului medical timp de şapte ore la o pacientă cu o sarcină oprită din evoluţie. Am sesizat şi noi celelalte instituţii care au fiecare partea de responsabilitate. Respectiv Colegiul Medicilor din România, deoarece discutăm despre practica medicală. Dreptul de liberă practică este acordat exclusiv de către Colegiul Medicilor din România. Am sesizat Colegiul din Botoşani – acolo este o jurisdicţie judeţeană, Autoritatea Naţională pentru Managementul Calităţii din Sănătate.”, a adăugat Rafila, conform .

Miercuri, Consiliul Județean Botoșani a anunțat că managerul Spitalului Județean „Mavromati” Botoșani, Angel Călin, a fost demis. Totodată, președintele CJ specifică faptul că demisia managerului „nu șterge vina cadrelor medicale” care nu i-au acordat îngrjirile necesare tinerei.

Astfel, CJ solicită demisiile medicului curant și a celui care se afla de gardă în noaptea respectivă. „Au arătat o totală lipsă de empatie față de o femeie aflată în suferință, precum și carențe uriașe de profesionalism. Este un gest minim de responsabilitate în fața unor asemenea tragedii!”, a adăugat Doina-Elena Federovici, președintele CJ Botoșani.