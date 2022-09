Alexandru Rafila le cere românilor să ridice pastilele cu iod: ”E un comportament responsabil al fiecărui cetățean”

Ministrul sănătății spune că, mai mult ca niciodată, românii ar trebui să se prezinte la medicul de familie pentru a-și ridica pastilele cu iod.

Românii, invitați din nou să-și ridice pastilele cu iod

Momentan nu se cunosc date oficiale, însă românii nu au fost extrem de interesați de acest subiect și milioane de euro au fost cheltuiți pe pastile de iod fără un deznodământ clar.

”Pentru luna august, interesul pentru această substanţă, care este extrem de simplu de procurat, este gratuit, este pusă la dispoziţia populaţiei, este ceva mai mare. Să vedem dacă, mai ales în contextul complicat al conflictului din Ucraina, cred că un comportament responsabil al fiecărui cetăţean este să aibă această substanţă la domiciliu.

Administrarea ei nu este necesară în mod obişnuit dar, , e bine să nu cauzeze o nouă criză, cea a distribuţiei, care nu este posibil de realizat într-un timp scurt”, a transmis Alexandru Rafila, conform

În luna august, Alexandru Rafila a fost acuzat că a panicat populația după ce le-a trimis oamenilor să se prezinte ”cât mai repede” la medicul de familie pentru a primi pastilele de iod.

Ministrul a revenit și a subliniat că nu vrea să panicheze pe nimeni, doar vrea să responsabilizeze populația. În Polonia, oamenii au primit aceste pastile de iod cu ajutorul pompierilor, însă în România medicii de familie sau farmaciștii nu și-au asumat cu mare drag această direcție.

“S-a anunţat ca se distribuie de 45 de zile. Am avut un ordin de ministru aprobat în data de 23 iunie, care a fost în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii timp de 30 de zile anterior, deci din luna mai.

, mai ales că noi am dublat această măsură de ordin legislativ, cu o campanie de informare pentru populaţie, inclusiv am tot repetat până la saturaţie aş spune legat de vârsta până la 40 de ani, care se regăseşte în prospectul produsului, pentru că nu am inventat noi această vârstă, este vârsta recomandată, când riscurile sunt mai mari pentru persoane expuse la iod radioactiv.

Or, într-o situaţie când sănătatea publică poate fi pusă în pericol de un conflict care se găseşte în vecinătatea României, cred că este moral, este o responsabilitate profesională şi o responsabilitate civică să acţionezi politic, nu să critici”, se justifica Rafila.