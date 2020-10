Alexandru Rafila, proaspăt înscris în PSD, explică de ce nu a votat-o pe Viorica Dăncilă în 2019

Medicul Alexandru Rafila, cel care va deschide listele PSD pentru Camera Deputaților după ce a intrat recent intrat în partid, a explicat de ce nu a votat-o pe Viorica Dăncilă în 2019 și de ce l-a încurajat pe Marcel Ciolacu să candideze.

Acesta crede că Viorica Dăncilă nu avea mai multe abilități importante pe care ar trebui să le aibă Președintele României.

Cât despre Ciolacu, Rafila a spus ca „este adaptabil” și că „are vorbele la el”.

Alexandru Rafila explică anumite decizii politice pe care le-a luat

„Nu am votat-o pe Viorica Dăncilă. Dumneavoastră aţi fi votat cu Viorica Dăncilă dacă eraţi membru al PSD? Nu puteam. Viorica Dăncilă este o persoană respectabilă, nu am absolut nimic cu dânsa, dar, această calitate de preşedinte al partidului, de prim-ministru, trebuie ocupată – mai ales dacă vorbim de un partid mare – de o persoană are are abilităţi nu numai manageriale, trebuie să aibă o cunoaştere profundă din mai multe domenii şi trebuie să aibă abilităţi de comunicare.

Ori aceste trei elemente i-au lipsit, din punctul meu de vedere, Vioricăi Dăncilă şi, în lipsa lor, credibilitatea mai ales pentru reprezentarea unei ţări cum este România nu cred că era cea potrivită”, a declarat Alexandru Rafila.

Întrebat dacă a regăsit aceste calităţi la Marcel Ciolacu, Rafila a precizat că l-a cunoscut doar recent pe liderul PSD, dar o parte dintre aceste calităţi le-a găsit la el.

„Domnul Ciolacu este un om deschis, care este foarte rapid adaptabil situaţiilor cu care se confruntă, are vorbele la el, are seriozitate şi mi s-a părut că – cel putin în raport cu mine – absolut tot ceea ce am discutat a avut o urmare firească”, a mai declarat Rafila. Acesta va candida la alegerile parlamentare pe listele PSD, urmând a ocupa prima poziţie pentru Camera Deputaţilor.

Întrebat dacă ar mai ieși la prosteste precum cele din Piața Victoriei, Rafila a spus că nu va ezita, că nu se consideră un om înrolat politic ci că va face întotdeauna ceea ce îi dictează conștiința, chiar dacă printre șefii partidului se numără Sorin Grindeanu, cel împotriva căruia protestase.

Premierul Ludovic Orban a comentat candidatura lui Alexandru Rafila din partea PSD la alegerile parlamentare ca fiind o decizie greșită într-un moment în care e nevoie de fiecare specialist în „bătălia” cu COVID-19.

