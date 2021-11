Alexandru Răuță, despre problemele la inimă și despre carieră: “Am primit analizele complete!”. Exclusiv

În minutul 35 al meciului dintre Dinamo și Rapid, acuzând probleme respiratorii serioase. El a fost transportat la spital, acolo unde i s-a făcut un set complet de analize.

Mijlocașul celor de la Dinamo a acuzat dureri în zona pieptului înaintea meciului cu Rapid, însă cu toate acestea a decis să intre pe teren. Din fericire, analizele fotbalistului au ieșit în regulă și Alex Răuță este gata să se întoarcă la antrenamentele echipei.

Contactat de FANATIK, Alex Răuță a spus că a fost o , însă este bucuros că va putea să se pregătească din nou la intensitate maximă alături de colegii săi:

“A fost o perioadă grea pentru mine, vă dați seama. Am primit analizele complete. Din fericire, analizele au ieșit bine, sunt în regulă. Nu putea nimeni să riște să mă lase să revin la antrenamente dacă mai aveam probleme.

De săptămâna viitoare mă voi pregăti la capacitate maximă. Mă simt bine și asta e tot ceea ce contează în acest moment”, a spus Alexandru Răuță pentru FANATIK.

Fotbalistul celor de la Dinamo a spus pentru FANATIK că va fi gata să revină pe teren în meciul cu Voluntari, programat pe 20 noiembrie:

“Voi fi apt de joc după pauza meciurilor internaționale. Am nevoie de câteva zile să revin la forma fizică și cred că la meciul cu Voluntari o să pot să intru pe teren”, a spus Alexandru Răuță.

Fanii lui Dinamo i-au trimis mesaje de încurajare lui Alex Răuță în momentele dificile pe care a fost nevoit să le treacă. Suporterii nu au ratat ocazia să îl taxeze o dată în plus pe Cosmin Contra, cel care a spus anul trecut când a părăsit echipa că simte o durere în piept:

„Respect, Alex Răuță! Am avut un antrenor care a abandonat echipa după ce a îngropat-o în datorii. Simțea o durere în piept și una în cot. Am văzut și jucători care nu riscă nici măcar o alunecare. Dar există și altfel de oameni. Răuță este unul dintre ei.

A intrat pe teren deși simțise că ceva nu e în regulă, doar pentru a ajuta echipa. Jucător cu mentalitate și spirit de sacrificiu. Acesta este exemplul pe care jucătorii cu experiență trebuie să-l dea celor tineri.

Suntem cu gândul la tine, Alex! Sperăm să revii cât mai repede pe teren. Avem atâta treabă de făcut pentru Dinamo!”, se arată în comunicatul controversat publicat de cei de la DDB Italia.

Dacă totul va decurge bine la antrenamente, Alex Răuță va putea reveni pe teren la o lună de la accidentarea de la meciul cu Rapid București.

“Ne-am speriat cu Răuţă. Am băgat o rugăciune repede. Nu l-a lovit nimeni şi a căzut. Mi s-a spus că de două zile simte o durere în piept. E profesionist, bagă capul în minge. S-a văzut că, atunci când am ieşit, am pierdut mijlocul”, Alex Răuță