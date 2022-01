Alexandru Răuță recidivează în Derby de România! Și-a lăsat echipa în zece oameni după o intrare criminală asupra lui Octavian Popescu

Primul episod din acest an al „Eternului Derby” Dinamo – FCSB a început cum nu se putea mai prost pentru „câini”. Alexandru Răuță și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după un fault extrem de dur comis asupra lui Octavian Popescu.

Intrare criminală în derby-ul Dinamo – FCSB. Alexandru Răuță a fost eliminat

Cu doar 9 minute înaintea pauzei, căpitanul alb-roșilor a avut o intrare criminală în încercarea de a-l deposeda pe mijlocașul de 19 ani al vicecampioanei, care deschisese scorul în debutul partidei, cu . Gest inexplicabil, în condițiile în care acesta fusese avertizat pentru cotul aplicat lui Dumiter.

Fără să stea pe gânduri, Ovidiu Hațegan i-a arătat cel de-al doilea cartonaș galben și l-a trimis la cabine, astfel că Dinamo s-a văzut nevoită să evolueze o repriză întreagă în inferioritate numerică.

ADVERTISEMENT

Răuță este recidivist. A mai avut o intrare dură asupra lui Octavian Popescu

De altfel, Alexandru Răuță nu se află la prima abatere într-un derby cu eterna rivală. În toamna lui 2020, Radu Petrescu l-a eliminat pentru un fault la fel de dur, cu cotul, comis – culmea – tot asupra lui Octavian Popescu.

Erau minutele de prelungire ale meciului câștigat cu emoții de roș-albaștrii, scor 3-2, pe Arena Națională. Tot atunci, spaniolul Isma Lopez a fost și el eliminat pentru un fault comis în careu asupra actualului mijlocaș al Parmei, Dennis Man.

ADVERTISEMENT

Steliano Filip l-a imitat pe căpitan în derby-ul din tur

O fază asemănătoare s-a petrecut și în tur, când la centru se afla Istvan Kovacs. Steliano Filip l-a faultat dur pe Valentin Gheorghe și a văzut cartonașul roșu, iar „câinii” au suferit cea mai dură înfrângere din istorie, la scor de tenis, 0-6. l-a scos, însă, din minți pe apărătorul „câinilor”.

„Nu am venit aici să critic arbitrajul, nu îmi stă în caracter, dar sunt dezamăgit. Kovacs și-a bătut joc de niște familii, de suporterii ăștia minunați! Nu cred că meritam așa ceva.

ADVERTISEMENT

Să zicem că putea să îmi dea galben pentru intenție, că am venit tare. Cred că cea mai bună soluție ar fi VAR. E clar că îmi reproșez că mi-am lăsat colegii, le-am îngreunat situația.

Am stat pe teren pentru că am vrut să îi întreb ce am făcut, nu am protestat, nu m-am luat de niciun jucător. L-am întrebat simplu. Știe toată lumea că e un arbitru foarte arogant, dar nu l-am înjurat, nu l-am certat.

ADVERTISEMENT

Eu unul am cerut fault. M-a tratat cum ne tratează de obicei. Am întrebat de ce nu mi-a dat fault și el mi-a răspuns în felul lui tipic: ‘dispari’. I-am zis să îmi spună și mie de ce mi-a dat roșu să merg la vestiare liniștit”, spunea Filip, imediat după fluierul final.

Ulterior, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate . „Și-a lovit adversarul în zona gâtului-feței, mingea fiind la o distanță de aproximativ 4-5 metri de zona impactului”, a scris centralul din Carei în raportul întocmit la finalul jocului.