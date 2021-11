Alexandru Răuță, noi detalii despre situația sa medicală: „Totul e sub control și sper ca etapa viitoare să intru în teren”. Video

Mijlocașul lui Dinamo despre incidentul de la meciul cu Rapid în urma căruia a fost transportat la spital.

a explicat la conferința de presă dinaintea meciului cu CFR Cluj că nu are nicio problemă la inimă și va reveni pe teren după pauza pentru meciurile naționalei.

Alexandru Răuță, mesaj clar: „Toate testele mi-au ieșit bine și au fost foarte amănunțite!”

„Sunt bine. Toate testele mi-au ieșit bine și au fost foarte amănunțite. Totul decurge bine. Respirator a fost totul. Am avut o problemă în piept și anul trecut. Nu am nimic cu inima.

Nu poți să spui de un jucător că nu va mai juca fotbal care e perfect sănătos. Totul e sub control și sper ca etapa viitoare să intru în teren.

Și sperietură și nu știu… Bine că lucrurile s-au terminat așa cum îmi doream și am trecut peste. Nu am nicio teamă. Totul e OK. Am făcut toate testele: ecografii, radiografii. Cei de la INMS nu îmi dădeau viza. Nu se știe cum se manifestă acest virus și după ce ai avut”.

Alexandru Răuță e supărat: „Plec de la Dinamo și toată lumea poate se ferește de mine că am probleme cu inima!”

„Sunt perfect sănătos și am vrut să clarific asta și în al doilea rând avem și noi familii, prieteni, cunoștințe și nu ne pică bine. Plec de la Dinamo și nu se știe, toată lumea poate să se ferească cu mine că am probleme cu inima.

Toată lumea care a avut și am avut și simptome atunci, după cum știți am fost internat la Matei Balș. Am făcut antrenamente separat și nu o să joc cu CFR-ul. Domnul Rednic nu vrea să mă bage să nu riscăm nimic și voi intra normal de săptămâna viitoare.

Nu am mai avut probleme. Am avut și o răceală și s-a acumulat. Cred că de asta am rămas fără respirație. Am fost conștient, nu mi-am pierdut cunoștința”.

Alexandru Răuță surprinde: „De la meciul cu CFR o să vedeți o altă față a echipei!”

„Nu știu dacă e imposibil. Băieții se antrenează 100%. Dinamo s-a mobilizat mereu bine cu echipele bune acasă. Suntem toți o echipă și nu contează cine e căpitan sau nu. Trebuie să fim un grup unit pentru a merge înainte. Cred că am format o familie și am avut ghinion cu Rapid, UTA și FC Argeș.

De la meciul cu CFR o să vedeți o altă față a echipei. Sunt de trei ani la echipă și în fiecare an apar probleme. Au fost momente grele. Anul ăsta s-au legat treburile, suntem la zi cu banii. La Dinamo apare zi de zi câte ceva și e foarte greu.

Au fost momente grele în vară. Uhrin a plecat. A venit Dario Bonetti. Au fost numai schimbări și nu a fost ușor. Suntem mult mai bine acum și fizic și psihic și totuși arătăm altfel la meciurile oficial”, a spus Alexandru Răuță la conferința de presă dinaintea meciului Dinamo – CFR Cluj.