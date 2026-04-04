Alexandru Roșca a dezvăluit care este atmosfera din vestiarul lui Dinamo după 6 meciuri fără victorie: „Nu mai suportăm!”

Dinamo a reușit să întrerupă seria negativă de cinci înfrângeri consecutive, însă nu cu o victorie, ci cu o remiză. Astfel, „câinii” ajung la șase meciuri fără victorie în SuperLiga României, iar șansele la cupele europene devin din ce în ce mai mici. Alexandru Roșca (22 de ani) a explicat cum se trăiește această perioadă din interiorul vestiarului bucureștenilor.

Cum se simt cele șase meciuri fără victorie din interiorul vestiarului lui Dinamo

Dinamo a avut un sezon foarte bun, însă echipa lui Kopic a pierdut din turație chiar înaintea intrării în play-off. „Câinii roșii” au pierdut în ultimele etape din sezonul regulat, contra celor de la Rapid, FC Argeș și CFR Cluj, iar după startul play-off-ului au continuat seria de înfrângeri printr-o nouă întâlnire cu giuleștenii și un derby cu Universitatea Craiova.

Astfel, Titlul a devenit o himeră, iar cupele europene prin intermediul SuperLigii României par un vis interzis. Chiar dacă au întrerupt seria de înfrângeri consecutive, dinamoviștii rămân fără victorie în ultimele șase meciuri, iar Alexandru Roșca, portarul titular din meciul cu piteștenii, a dezvăluit cum se trăiește această perioadă din interiorul vestiarului.

„Mă bucur foarte mult că am putut ajuta echipa și că am ieșit din această serie de cinci înfrângeri. La penalty știam unde dă (n.r. – Matos), dar a bătut foarte bine și îl felicit. Am încercat să ne încărcăm unul pe celălalt cu energie pentru că nu mai suportăm să nu câștigăm și să nu ne bucurăm cu fanii la finalul meciului. Cred eu că am făcut o repriză secundă bună.

Nu pot să spun multe despre această perioadă, pot să spun doar că așa este fotbalul, plin de surprize. Să sperăm că acest punct va schimba atmosfera. Înainte de meci mi-a spus antrenorul cu portarii să mă pregătesc, pentru că aș putea să joc… nu mi-a spus sigur. Dar eu m-am pregătit bine, ca de fiecare dată, pentru a fi 100%. Am un ritm ridicat la antrenamente, dar este important să am meciuri în picioare ca portar. Nimănui nu-i convine să nu joace, dar trebuie să iau și partea bună a paharului: sunt tânăr și sunt la o echipă de top a campionatului”, a spus Alex Roșca, la

George Pușcaș a debutat pentru Dinamo, în ciuda durerilor. Ce a spus la finalul partidei

însă atacantul internațional român a recunoscut că încă are dureri. Vârful de atac cu experiență vastă în fotbalul italian, însă fără niciun meci în SuperLiga României până acum, a dezvăluit că a intrat în teren, în ciuda disconfortului adus de ultima accidentare:

„Era normal să fie un meci greu aici. Stadionul lor a fost plin, au și ei entuziasm. Suporterii ne-au împins de la spate și ne bucurăm că plecăm cu ceva de aici. Sunt bine fizic, dar mai durează puțin să recuperez tot. Sunt pe drumul cel bun. Am vrut să ajut echipa… nu pot să stau așa, chiar dacă mai sunt mici dureri”, a spus George Pușcaș, după debutul său la Dinamo, conform sursei citate.