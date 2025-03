Alexandru Roșca a dezvăluit cine este idolul său: „Mă uitam pe Youtube la el”. Cine i-a dat vestea convocării la națională. Video

Alexandru Roșca a intrat în poarta lui Dinamo pentru a-l înlocui pe Golubovic, dar evoluțiile fantastice dintre buturi l-au făcut să fie în prezent titular incontestabil în echipa lui Zeljko Kopic. Prestațiile sale i-au atras atenția lui Daniel Pancu, care .

Alexandru Roșca: „Când am văzut convocările a fost ceva de vis”

La vârsta de 21 de ani, Alexandru Roșca a primit convocarea la naționala sub 21 de ani a României. , acestea fiind și ultimele jocuri înaintea Campionatului European din vară.

Portarul lui Dinamo și-a meritat convocarea, având evoluții extraordinare în poarta „câinilor”, însă acesta nu se aștepta să fie chemat la lotul național, fiind vizibil surprins de convocare. Într-un interviu pentru FRF TV, Roșca a împărtășit câteva detalii importante din cariera sa.

Evaluat la 450.000 de euro conform Transfermarkt, Roșca a spus cine a fost idolul său în copilărie, dar și ce superstiții are în momentul în care pășește pe terenul de fotbal. Mai mult decât atât, portarul lui Kopic a povestit și cum s-a apucat de fotbal.

„Este o onoare. De când ești copil, îți dorești să fii convocat la echipa națională. Este o bucurie mare. Urmează niște meciuri foarte importante și foarte tari în campionat, acum este unul dintre cele mai puternice play-off-uri din ultimii ani. Clar este o vizibilitate să poți să mergi mai sus. Trebuie să le tratezi foarte serios.

Eu nefiind convocat la echipa națională înainte, prima dată când am văzut convocările a fost ceva de vis. Am primit vestea de la impresarul meu, că nu mă așteptam. (n. r. despre concurența pentru postul de titular) Este foarte greu să joci, dar până la urmă mister decide și decide ce este mai bine pentru echipă. Cum a fost și la Șelimbăr, am plecat cu șansa a doua și la Dinamo, dar e foarte important să ai răbdare și să muncești”.

Alexandru Roșca: „David De Gea a fost idolul meu”

„(n. r. despre debut la U21) Sunt încrezător, dar și dacă nu va veni nu voi fi supărat. M-am apucat de fotbal la vârsta de 7-8 ani, în clasa întâi și cu ajutorul unui coleg, eram prieteni foarte buni, am aflat că merge la fotbal și nu prea mai avea timp să iasă cu mine afară să ne jucăm.

Am zis să merg și eu să stau cu el și așa a fost. O amintire foarte frumoasă e fix când am intrat în poartă, după două zile am avut ceva turneu și am luat titlul de cel mai bun portar. În primii 5-6 ani eram pe teren, jucător de câmp.

(n. r. ce portari a urmărit din fotbalul mare) David De Gea a fost idolul meu. Eu mă uitam pe YouTube la el, ieșeam cu prietenii și încercam să recreez ce face el. Courtois, Vicario, de ei îmi place cel mai mult. (n. r. calități) Reflexele și jocul de picior și am o calitate doar pe plan profesional de a avea multă răbdare.

Nu pun încărcătură pe mine înainte de meci, le tratez la fel, nu pun extra presiune. Am o superstiție, când intru în teren pornesc cu piciorul drept și când intru în careu cu stângul”, a declarat Alexandru Roșca, într-un interviu pentru FRF TV.